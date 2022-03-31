Belçika'da Bir Çiftlikte Kuş Gribi Salgını Görüldü - Son Dakika
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Belçika'da Bir Çiftlikte Kuş Gribi Salgını Görüldü

31.03.2022 12:01
Belçika'da Bir Çiftlikte Kuş Gribi Salgını Görüldü

BRÜKSEL, 31 Mart (Xinhua) — Belçika'da Besin Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (AFSCA) tarafından Çarşamba günü yayınlanan resmi bir rapora göre, söz konusu çiftlikte yetiştirilen tavukların güvenlik gerekçesiyle itlaf edildi. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla, Avrupa ve Belçika mevzuatına uygun önlemler alınarak üç kilometre yarıçaplı bir koruma ve 10 kilometre yarıçaplı bir gözetim bölgesi oluşturuldu. […]

BRÜKSEL, 31 Mart (Xinhua) — Belçika'da Besin Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (AFSCA) tarafından Çarşamba günü yayınlanan resmi bir rapora göre, söz konusu çiftlikte yetiştirilen tavukların güvenlik gerekçesiyle itlaf edildi. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla, Avrupa ve Belçika mevzuatına uygun önlemler alınarak üç kilometre yarıçaplı bir koruma ve 10 kilometre yarıçaplı bir gözetim bölgesi oluşturuldu. Bu iki alanda, kuş gribi virüsüne karşı ülke genelindeki uygulamalara ek önlemler alındı. Transit geçiş dışında bölgeden kümes hayvanlarının, diğer kuşların ve kuluçkalık yumurtaların taşınması yasaklandı. AFSCA, çiftçilere, kümes hayvanları veya kuşları arasında herhangi bir hastalık belirtisi fark ederlerse bir veterinere danışmaları çağrısında bulundu.

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Kuş Gribi, 31 Mart, Belçika, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Belçika'da Bir Çiftlikte Kuş Gribi Salgını Görüldü - Son Dakika


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