Belediye Otobüs Şoföründen Hayat Kurtaran Davranış - Son Dakika
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Sağlık

Belediye Otobüs Şoföründen Hayat Kurtaran Davranış

Trabzon'da bir otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yaşlı bir yolcuyu hastaneye başarıyla yetiştirerek hayat kurtardı. Şoför Orhan Sağlam, ambulansı beklemeden hızlı bir şekilde Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaştı.

28.02.2025 17:07
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Belediye otobüs şoföründen hayat kurtaran sefer

Kalp krizi geçiren yaşlı yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

TRABZON - Trabzon'da belediye otobüs şoförü otobüste kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi personellerinden otobüs şoförü Orhan Sağlam, dün sabah Trabzon-Of seferini yaparken yolda fenalaşan yaşlı yolcuyu ambulansı beklemeksizin Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Ortalamanın biraz üzerinde hız yaparak yolcuya hastaneye yetiştirdiğini belirten Sağlam, "Sabah saatlerinde Of seferini yapmak üzere Trabzon Sahil peronundan kalkış yaptım. Sürmene'de son durakta yolcu indirip aldığım esnada gözüm aynaya takıldı. Bir yolcu ön tarafa doğru geliyordu bana bir şey söyleyeceğini zannedip hareket etmedim. Daha sonra bana rahatsızlanan bir yolcunun olduğunu söyledi. Yanımdaki arkadaşa hemen 112 arayalım gerekli müdahaleyi yaptıralım dedim. Arkadaş telefonla konuşurken başka bir yolcumuz kalp krizinden şüphelendiğini söyledi. Ben de ambulansın gelmesini beklemeden ters taraftan giriş yaparak Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaşarak hastayı sağlıkçılara teslim ettik. O sırada arabamız yolcu doluydu. Daha önce de bununla ilgili durumlar yaşanmıştı. Genellikle şoför arkadaşlarımız bu konuda ellerinden gelen hassasiyeti gösteriyorlar. Vatandaşın rahatsızlandığı yer ile hastane arası yaklaşık 15 dakikalık mesafe idi. Ortalamanın üzerinde biraz hız yaparak 5 dakika gibi kısa süre içerisinde hastayı hastaneye yetiştirdik" dedi.

Öte yandan otobüste fenalaşan 60 yaşındaki yolcu Mehmet Keleş'in kalp kriz geçirdiği ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Belediye Otobüs Şoföründen Hayat Kurtaran Davranış - Son Dakika

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