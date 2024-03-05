Beyin kanaması geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
SAMSUN - Samsun'da beyin kanaması teşhisi konulan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden İsmet C.(84), şiddetli bulantı ve kusma şikayetiyle Havza Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikte yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve acil olarak ameliyat olması için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Havza ilçesine giderek İsmet C.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
İsmet Ç. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
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