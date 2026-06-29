Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Umut Oldu - Son Dakika
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Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Umut Oldu

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Umut Oldu
29.06.2026 17:34
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Söke'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, üç hastaya umut için bağışlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç kişiye umut oldu.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne, Kardiyak Arrest tanısı ile yatışı yapılan 72 yaşındaki hasta tedavi görmekteyken 24 Haziran 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hasta yakınları ile organ bağışı konusunda görüşmeler gerçekleştirilerek, hastanın ailesi büyük bir duyarlılık göstererek organ bağışı kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi ile gerekli koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilen donör operasyonu, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nden (BKM) gelen organ nakli ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon neticesinde bir karaciğer ve iki böbrek, organ nakli bekleyen hastalara umut olma arzusu ile İzmir'e gönderilmek üzere yola çıktı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Umut Oldu - Son Dakika

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