Aydın'ın Söke ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç kişiye umut oldu.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne, Kardiyak Arrest tanısı ile yatışı yapılan 72 yaşındaki hasta tedavi görmekteyken 24 Haziran 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hasta yakınları ile organ bağışı konusunda görüşmeler gerçekleştirilerek, hastanın ailesi büyük bir duyarlılık göstererek organ bağışı kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi ile gerekli koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilen donör operasyonu, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nden (BKM) gelen organ nakli ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon neticesinde bir karaciğer ve iki böbrek, organ nakli bekleyen hastalara umut olma arzusu ile İzmir'e gönderilmek üzere yola çıktı. - AYDIN