Beyin Ölümü Gerçekleşen Tesisatçının Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Beyin Ölümü Gerçekleşen Tesisatçının Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Beyin Ölümü Gerçekleşen Tesisatçının Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Samsun'da beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Halit Çağlar'ın organları, 5 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı. Eşinin ölümüne üzülen Emine Çağlar, organ bağışı yapmanın önemini vurguladı.

29.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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SAMSUN'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen su tesisatçısı Halit Çağlar'ın (54) karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya umut oldu.

Tokat'ta yaşayan su tesisatçısı 3 çocuk babası Halit Çağlar, yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçirdi. Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen Halit Çağlar, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Çağlar'ın dün saat 14.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Çağlar'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Çağlar'ın organları, ameliyatla alındı.

Halit Çağlar'ın karaciğeri Erzurum'a, 2 böbreği ve 2 korneası da Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

'ÇOK ÜZÜLDÜK AMA KENDİSİ BAŞKALARINA UMUT OLDU'

Eşinin ölümüne çok üzüldüklerini ama başkalarına da umut olduğunu söyleyen Emine Çağlar, "Eşim buraya beyin kanamasıyla geldi. Çok üzüldük ama kendisi başkalarına umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Ben de bağışlayacağım. Herkesi de organ bağışı vermeye davet ediyorum. Herkes acısını da yaşıyor ama organlarını bağışlasınlar ve herkese umut olsunlar" dedi.

Bağışçının 5 kişinin hayatına dokunduğunu ifade eden OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Birgül Tan ise "Bağışçı ailemize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 5 kişinin hayatına dokundular. Karaciğer Erzurum'a gitti. 2 böbrek ve 2 kornea da OMÜ'deki hastalara nakledilecek. Organlarını bağışlayanlara Allah'tan rahmet sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Beyin Ölümü Gerçekleşen Tesisatçının Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika

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