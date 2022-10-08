Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti... Kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti... Kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

08.10.2022 10:45

Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti.

Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti... Kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

ELAZIĞ - Gaziantep'te yaşayan ve iki yıl önce beyninde kötü huylu tümör tespit edilen Nahsen Nacar, bu süre zarfına birçok tedavi oldu ancak sonuç alamadı. Tümörden dolayı sağ gözünü kaybeden Nacar, geldiği Elazığ'da yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te ikamet eden Nahsen Nacar (33), yaklaşık 2 yıl önce yürümede çektiği güçlük sonrası yapılan tetkiklerde beynin 'Mezensefalon' adı verilen bölgesinde kötü huylu tümör olduğu görüldü. Bu süre zarfında yaşadığı şehirde birçok kez tedavi olan Nacar'ın 6 ayda bir beyninde tümörün oluştuğu tespit edildi. Nacar'ın ailesi, araştırmaları sonrası Elazığ Mediline Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. Mehmet Koparan ile iletişime geçti. Yüksek riskli vaka olarak değerlendirilen Nacar, Op. Dr. Koparan ve ekibi tarafından kapalı yöntemle yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Doktor, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Görme yetisi yavaş yavaş gelmeye başladı

Yapılan başarılı operasyonla hastanın durumunun iyiye gittiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Koparan, "Hastamız 2 yıl önce beyin tümörü nedeniyle operasyon geçirmiş. Ancak o ameliyattan sonra sağ gözü görme kaybına uğramıştı. Tümör tekrar tamamen ortada. Biz de arkadaşımızın bize bu hastayı yönlendirmesiyle ameliyata aldık. Ameliyattan önce baş ağrısı ve diğer şikayetleri mevcuttu. Önceden de tanısı konulmuş bir hasta. O görüntülemelerin üzerine biz hastayı ameliyata aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastanın normal takiplerini yaptık, herhangi problemi olmadı. Sabah muayenesini tekrar yaptık, sağ gözdeki sıfır olan o görme kaybı şuanda yavaş yavaş açılmaya başladı. Refleks döndü ve şuanda hasta stabil. Burada önemli olan beyin tümörlerinin yaş farkı gözetmeksizin insanlara zor şartlara düşürebileceğini toplumun bilmesi gerekiyor" dedi.

Kardeşinin yaklaşık iki yıldır bu hastalıkla boğuştuğunu dile getiren Mahmut Nacar, "Rahatsızlığının olduğunu ayağından fark etti. Topallamaya başlayınca hemen hastaneye götürdük. Gaziantep'te yaşıyoruz. Doktorlar da film çektiler ve ameliyata aldılar. Tedavisi oldu ama tümör büyüyormuş. Her altı ayda bir film çektik ve büyümüş dediler. Gaziantep'teki doktorlar buradaki doktoru bizi önerdiler ve geldik. Ameliyatımızı yaptık. Doktor, sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti... Kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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