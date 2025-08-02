Bıçaklanan Hasta İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bıçaklanan Hasta İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

02.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bıçaklanan Rıdvan Demir, iki ameliyatla kalp sorunlarını aştı ve sağlığına kavuştu.

İzmir'de kalbinden bıçaklanan ve kalbi durmuş halde hastaneye götürülen hasta, 4 ay arayla yapılan iki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konak ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Rıdvan Demir, şubat ayında bir kavga sırasında kalbinden bıçaklandı.

Yakınları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, acil kalp ameliyatına alındı. Hastanın duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırıldı. Demir, akciğer ana atardamarındaki yaralanma onarıldıktan sonra yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gördü.

Taburcu olduktan sonra sağlık durumu iyiye giden hasta, zamanla yürümekte ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Mayıs ayı sonunda tekrar hastaneye başvuran Demir, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik tarafından muayene edildi. Yetişkin Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ozan Gürsoy, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Taşçı ve Uzm. Dr. Cüneyt Zihni'nin yaptığı tetkiklerde, hastanın yaşadığı olaya bağlı olarak kalbin ana atardamarı (aort) ile akciğer ana atardamarı (pulmoner arter) arasında bir boşluk oluştuğu belirlendi.

Bu durumun kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısına yol açtığı, ayrıca akciğer hipertansiyonu geliştiği için kandaki oksijen seviyesinin düştüğü tespit edildi. İlaç tedavisine başlandı, ikinci bir ameliyat kararı alındı.

Prof. Dr. Karaçelik tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik ikinci ameliyatta, boşluk kapatıldı, hasar gören kapakçıklar onarıldı.

"Eski formuma döndüm"

Rıdvan Demir, AA muhabirine, yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Rahat nefes almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Demir, "Önceden yürüyemiyor, nefes alamıyordum. Sürekli akciğerimden su çekiliyordu. Ameliyat oldum ve yeniden eski formuma döndüm. Şimdi rahatça çalışabiliyor, yürüyebiliyorum. Ameliyata tüm riskleri göze alarak girdim. Allah, doktorlarımdan razı olsun." dedi.

Eşi İpek Demir ise artık hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Mustafa Karaçelik de Demir'in kalbinde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığını anlattı.

Demir'in kalbinde nadir rastlanan bir patolojinin geliştiğini aktaran Karaçelik, şunları kaydetti:

"Yaralanma sonrası ana akciğere giden ana damarla ana atardamar arasında bir tünel oluşuyor. Bu tünel oluşurken her iki ana damarın birer tane kapakçığını da ikiye bölüyor. Sonuçta hem iki ana damardaki kalp kapak yetmezliği hem de o tünelin geçişinden dolayı akciğerde yüklenme ve pulmoner hipertansiyon dediğimiz tablo oluşuyor. Pulmoner hipertansiyon şu: Akciğere normalde bir birim kan giderken burada akciğere fazla kan döndüğü için akciğerdeki damar yapıları büzüşüyor ve kalınlaşıyor. ve oksijenlenmeyi azaltıyor. Hasta kısa bir sürede hipoksi dediğimiz oksijenlenme bozukluğuyla kaybedilebilirdi."

Karaçelik, hastanın efor kapasitesinin arttığını, akciğerlerinin düzeldiğini belirterek, "İlk geldiğinde çok kötüydü. Kalp kasılmayacak kadar gergindi. Aritmileri vardı, aritmiler düzeldi. Solunum sesleri çok kötüydü mesela. Kalp yetmezliği tablosu da vardı. Ameliyattan çok fayda gördü." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ameliyat, 3-sayfa, Sağlık, Konak, izmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bıçaklanan Hasta İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
10:49
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
10:40
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
13:04
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
13:00
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:53
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 11:24:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bıçaklanan Hasta İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.