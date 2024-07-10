Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Kapasitesi Artıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni yoğun bakım üniteleriyle hastanenin yoğun bakım kapasitesi yüzde 56 artacak. Sağlık Bakanlığından alınan izinle birlikte 19 yataklı ek erişkin ve 6 yataklı ek 3. seviye kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım üniteleri kurulacak. Toplam 29 milyon 600 bin lira yatırımla kurulan bu ek ünitelerle birlikte yoğun bakım yatak kapasitesi 70'e yükselecek. Vali Şefik Aygöl, yeni ünitelerin hastanenin önemini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma potansiyelini vurguladı.

10.07.2024 16:27
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni yoğun bakım üniteleriyle hastanenin yoğun bakım kapasitesinin yüzde 56 artacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 45 yatakla hizmet veren birime, 19 yataklı ek erişkin ile 6 yataklı ek 3'üncü seviye kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi kurulması için Sağlık Bakanlığından izin alındığı belirtildi.

Toplam 29 milyon 600 bin lira yatırımla söz konusu ek ünitelerin kurulduğu kaydedilen açıklamada, 45 olan yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 56 artarak 70 yatağa yükseleceği duyuruldu.

Yeni ünitelerde incelemede bulunan Vali Şefik Aygöl, hastanenin Bilecik ve çevre iller açısından önemli bir merkez olduğunu, bu tarz yatırımların sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

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