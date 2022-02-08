Bilecik'te Turkovac aşısına ilk günden büyük ilgi - Son Dakika

Bilecik'te Turkovac aşısına ilk günden büyük ilgi

Bugün itibariyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Turkovac aşısına vurulmaya başlandı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı,

"Turkovac'ın gelmesiyle birlikte aşı sayısının artacağını düşünüyoruz"

Turkovac aşısı olan Özgür Akın;

"Turkovac aşısı olmak için 20 gün bekledim"

BİLECİK - Yerli ve milli aşı olan Turkovac, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlarken, ilk saatlerde 19 kişi aşı oldu.

Turkovac aşısı olmak isteyenlerin MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü kişiler mesainin ilk saatlerinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine akın etti. Yerli ve milli aşı olan Turkovac aşısı olmak isteyen sırayla aşı odasına alındı.

"Turkovac aşısı olmak için 20 gün bekledim"

Burada aşı olan Özgür Akın, "Yaklaşık 20 gün oldu 4'üncü doz Covid aşımın. Ama Turkovac'ın Bilecik'e geleceğini öğrendiğimizden dolayı yerli aşımızı destek olmak ve uygulatmak amacıyla 20 gün bekledim. Bugün sıram geldi. 09.50'ye randevumu aldım. Geldim aşımı yaptırdım" dedi.

"Turkovac'ın gelmesiyle birlikte aşı sayısının artacağını düşünüyoruz"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ise bugün itibariyle yerli ve milli aşı Turkovac'ın uygulamasına başladıklarını anlatarak, "Türkiye genelinde çok büyük bir rağbet var. İlk önce Türkiye genelinde büyük şehir hastanelerinde başlamıştı. Bugün itibariyle de Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uygulamaya başladık. Sabah itibariyle 19.20 civarı aşımızı yaptık. İl genelinde zaten 940 bin doz civarı aşı yapmıştık. Turkovac'ın gelmesiyle birlikte bu sayının artacağını düşünüyoruz. Biz geçen dönemlerde aşı olmayan vatandaşlarımıza tek tek ulaşmaya çalıştık. Hepsini telefonla aradık. Bize geri dönüşlerde yerli aşımızı Turkovac'ı bekliyoruz demişti vatandaşlarımız. Şuanda aşımız geldi. Aşı olamaya herkesi davet ediyoruz. Yerli ve milli aşımızı uyguluyoruz. Vatandaşlarımız randevu alarak gelip aşılarını olabilirler" dedi.