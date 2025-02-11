Bilinçsiz Vitamin Kullanımı Sağlık Riskleri Taşıyor

Sağlık

ENDOKRİNOLOJİ ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, "Bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımı sağlık açısından risk içermektedir. Gereksiz takviyeler, vücuttaki belirtileri gizleyerek tanının gecikmesine yol açabilir" dedi.

Günümüzde birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek veya kendini daha enerjik hissetmek amacıyla düzenli olarak vitamin ve mineral takviyeleri kullanıyor. Ancak uzmanlar, bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımının sağlık açısından riskler barındırdığını vurguluyor. Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Alper Sönmez, rastgele vitamin ve mineral kullanımının sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, bilinçsiz kullanılan takviyelerin bazı hastalıkların teşhisini geciktirebileceğini ve hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Her gün rastgele vitamin kullanmanın sağlık için her zaman faydalı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Alper Sönmez, "Gereksiz takviyeler, vücuttaki belirtileri gizleyerek tanının gecikmesine yol açabilir. Örneğin, nedeni araştırılmadan demir eksikliği tedavi edildiğinde, eksikliğe yol açan bir barsak kanserinin teşhisi gecikebilir. Bazı takviyelerse vücutta bazı testlerin sonuçlarını olumsuz etkiler ve tanı koymayı güçleştirir. Örneğin, yüksek dozda biyotin takviyesi kullanan kişilerde, test sonuçları normalden yüksek veya düşük çıkabilir. Bu durum, doktorların doğru teşhis koymasını zorlaştırabilir ve gereksiz yere ilaç kullanımına veya yanlış tedaviye yol açabilir" diye konuştu.

Bilinçsiz vitamin kullanımının yalnızca teşhisi geciktirmekle kalmayıp aynı zamanda bazı durumlarda toksik etkilere de neden olabileceğini belirten Sönmez, "Fazla miktarda alınan yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) vücutta birikerek toksisiteye sebep olabilir. Örneğin, aşırı D vitamini kullanımı kalsiyum yüksekliğine ve böbrek hasarına neden olabilir. Aşırı A vitamini kullanımı saç dökülmesi, tırnak ve cilt lezyonlarına ve karaciğer hasarına neden olabilir. Vitamin ve mineral takviyeleri belli bazı hastalıklar ve klinik durumlarda kullanılabilir ancak yaygın olarak kullanılması ve önerilmesi yanlıştır. Sağlıklı kişiler genellikle dengeli bir beslenme ile günlük vitamin ihtiyacını karşılayabilir. Eğer bir eksiklik şüphesi varsa mutlaka doktor kontrolünde gerekli testler yapılmalı ve eksikliği tespit edilen vitamin ve mineral öngörülen miktar ve sürede alınmalıdır. Bilinçsiz kullanılan vitamin ve mineraller yarardan çok zarar getirebilir" dedi.