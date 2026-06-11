Bilkent'te Canlı Cerrahi Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Bilkent'te Canlı Cerrahi Sempozyumu Başladı

11.06.2026 16:44
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Ankara Bilkent Hastanesi'nde 70 ameliyat, 2 bin hekimle canlı yayınlanacak. Eğitici etkinlikler de var.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği işbirliğinde düzenlenen "10. Canlı Cerrahi Sempozyumu" kapsamında göz hekimleri, ulusal ve uluslararası alandan yaklaşık 2 bin hekimin canlı yayında izleyeceği 70 ameliyat gerçekleştirecek.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Canlı Cerrahi Sempozyumu", Bilkent Şehir Hastanesi'nde başladı.

Türkiye'deki göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneğinin, Bilkent Şehir Hastanesi ile düzenlediği sempozyumda, gözün farklı branşlarında son teknolojik yöntemlerin kullanıldığı operasyonlar yapılacak.

Doktorların bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlayan operasyonlar, ameliyathanelere kurulan yüksek çözünürlüklü kameralarla yurt içinde ve dışında canlı yayımlanacak.

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, açılışta yaptığı konuşmada, canlı cerrahi sempozyumlarının yalnızca ameliyatların izlendiği etkinlikler değil, cerrahi deneyimlerin aktarıldığı önemli eğitim platformları da olduğunu söyledi.

Amerika, Japonya, Avustralya, Hindistan, Peru, Şili, Kolombiya, İspanya, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden göz hekimlerinin sempozyumu takip ettiğini belirten Güngör, "Türk göz hekimleri özellikle son yıllarda hem cerrahi uygulamalarıyla hem bilimsel yaklaşımlarıyla hem de inovasyonlarıyla çok üst düzey noktalara ulaştı." ifadesini kullandı.

"Hastanemiz büyük bir eğitim merkezi"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk de "Canlı Cerrahi Sempozyumu"na 4 yıldır ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu tür bilimsel organizasyonlara destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Hedeflerinin ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir eğitim araştırma hastanesi olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Türkiye'nin sağlık ordusuna çok sayıda uzman hekim yetiştiriyoruz. Aynı zamanda hastanemizde her yıl yaklaşık 10 bin sağlık alanı öğrencisi staj görüyor. Bu yönüyle büyük bir eğitim merkeziyiz." dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan ise hastanelerinin "Türkiye'nin en büyüğü" olduğunu ifade etti.

İnan, Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi birikimi ve deneyimine katkı sunan bu tür eğitim faaliyetlerinin, Türk tıbbının ulaştığı düzeyin ortaya konulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer de cerrahi eğitimin en etkili yöntemlerinden birinin, deneyimli bir cerrahı izleyerek onun karar alma süreçlerine tanıklık etmek olduğunu belirtti.

Canlı cerrahi sempozyumlarının bu eğitimi çok daha geniş kitlelere ulaştırdığını ifade eden Kemer, birebir gerçekleşen öğrenme sürecinin bu organizasyonlar sayesinde çok sayıda hekimin erişimine açıldığını, bu yönüyle sempozyumun önemli bir eğitim fırsatı sunduğunu söyledi.

Kemer, sempozyum kapsamında 4 gün boyunca şaşılık, glokom, oküloplasti cerrahi, katarakt cerrahisi, retina cerrahisi, kornea ve oküler yüzey cerrahisi alanlarında ameliyatlar yapılacağını aktardı.

Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, ameliyatların ardından vakaların katılımcılarla birlikte değerlendirilip tartışılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ameliyat, Ankara, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bilkent'te Canlı Cerrahi Sempozyumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahadır Net Bahadır Net:
    canlı cerrahi sempozyumu demişler de aslında bu tür etkinliklerin hepsi show gibi geliyo ya gerçek eğitim mi sunuyo yoksa sadece prestiş mi bilemiyorum ama yine de güzel bi organizasyon 0 0 Yanıtla
  • İhsan Özkan İhsan Özkan:
    70 ameliyat 2 bin hekim filan ama ben merak ediyorum bundan sonra bu tip eğitim imkanları genç doktorlara ulaşabilecek mi çünkü bizim jenerasyon uzman doktor olmak için çok zorlanıyo 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Kenan Yazan Yusuf Kenan Yazan:
    çok güzel bir girişim ya doğrusu tıp alanında bu tür canlı sempozyumlar öğrenciler ve hekimler için çok değerli oluyo hem bilgi aktarımı hem de teknoloji kullanımı açısından böyle projelerle ülkemizin sağlık standartları daha da yükseliyo 0 0 Yanıtla
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