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Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika

Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

31.01.2022 18:17

- Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı olan mezrada mahsur kalan 66 yaşındaki hasta, UMKE'nin 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

- Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı olan mezrada mahsur kalan 66 yaşındaki hasta, UMKE'nin 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Bingöl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarında ulaşamayan hastaların imdadına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yetişiyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez Sancak Beldesi Sudüğünü köyüne bağlı Esmaçayır köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Fikrimce Tutaş, rahatsızlandı. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri durumu UMKE'ye bildirdi.

Tam paletli ambulans ile çalışma yapan UMKE, yaklaşık 6 saat süren yoğun uğraşlarından ardından hastaya ulaştı.

Yolun ulaşıma açık olduğu bir noktada sağlık ekiplerine teslim edilen 66 yaşındaki hasta, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika
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