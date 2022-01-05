Üye Girişi
Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız - Son Dakika

Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız

05.01.2022 10:07

Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız Bingöl'de korona virüs vakaları 10 gün içinde 2,5 kat artış gösterirken, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40'ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız

BİNGÖL - Bingöl'de korona virüs vakaları 10 gün içinde 2,5 kat artış gösterirken, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40'ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs vaka oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Aşılanma oranının yüzde 63 seviyelerinde ve aşı haritasında 'Turuncu' kategoride yer alan 7 ilden biri olan Bingöl'de, vaka oranları artış gösterdi. 11-17 Aralık illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 20 olan Bingöl'de, bu oran 2,5 kat gibi bir artış göstererek 100 binde 50 seviyelerine yükseldi.

"Yüzde 40'lık bir kesimin hiç aşısı olmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz"

Yaşanan artışın ardından uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40'ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı. Vaka artışının Omicron varyantına bağlı olduğunu düşündüklerini aktaran Uzm. Dr. Gündoğdu, "Son 1 aydır özellikle Omicron varyantının çıkmasıyla beraber tüm dünyada yeni pik oluştuğunu görüyoruz. Tabi Omicron varyantının daha hızlı bir şekilde yayılması, kuzey yarım kürede kış mevsimine geçilmesi ve kapalı alandaki insan sayısının daha da artmasından dolayı maalesef bulaştırıcılığı daha hızlı bir şekilde oluyor. Özellikle Avrupa'daki vaka sayılarının artmasıyla beraber ülkemizde de son 10 günde sağlık bakanlığımızın açıkladı verilerde 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. İlimize bakacak olursak da son 10 içinde açıklanan en son 100 binde 20 vaka oranının 50'lere çıktığını yani 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yeni vakalarda da özellikle yüzde 40'lık bir kesimin hiç aşısı olmayan kişilerden, toplamda ise yüzde 90'dan fazlasının aşısı olmayan, aşısı eksik veya hatırlatma dozunu yapmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz" dedi.

Aşı çağrısında bulundu

Aşı, maske ve mesafe hatırlatmasında bulunan Uzm. Dr. Gündoğdu, "Omicron varyantı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan veya aşısı olmayan kişilerde maalesef hastaneye yatış oranlarını yükseltiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızım maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri ve özellikle aşı noktasında daha hassas olmaları. Aşılarını ertelemeden, öncelikli olarak hiç yaptırmayan kişilerin biran önce aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu eksik olanların da yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız
Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız
Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Gündoğdu, Bingöl, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız - Son Dakika


Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı         
10:16
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02

Son Dakika Haberleri
10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
10:15 Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı
10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
10:03 İcradan yarı fiyatına satılık Maserati! 600 bin TL'den satışa çıkıyor
09:50 Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler
09:49 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!
09:48 Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez
09:43 Babadan oğluna döner arası uyuşturucu
09:33 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 10:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de korona virüs vaka oranları 10 gün içinde 2,5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40'ı aşısız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement