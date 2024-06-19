Sağlık

Bingöl'de kurban keserken kendini yaralayan 32 kişi hastanelik oldu

BİNGÖL - Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kurban bayramı nedeniyle kurban keserken kendini yaralayan 32 kişi hastanelik oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kurban nedeniyle birçok vatandaş kendini yaraladı. İl Sağlık Müdürlüğünden alınan verilere göre, kent genelinde bayramın birincin gününden itibaren toplamda 32 kişi, kurban keserken çeşitli şekilde yaralandı. Kendini yaralayan vatandaşlar, il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere giderek tedavi oldu.