Bingöl'de vakalar arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu aşı uyarısında bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de vakalar arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu aşı uyarısında bulundu

18.07.2022 14:08

Bingöl'de vakalar arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu aşı uyarısında bulunduBİNGÖL Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vakaların 20 kat arttığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, hatırlatma dozu uyarısında bulundu.

Bingöl'de vakalar arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu aşı uyarısında bulundu

BİNGÖL Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vakaların 20 kat arttığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, hatırlatma dozu uyarısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs vakaları haziran ayının ilk haftasından itibaren ciddi bir artış gösterdi. Bingöl'de haziran ayı ile temmuz ayı arasında 20 katlık bir artış olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, halsizlik gibi şikayetleri olanların kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Hatırlatma dozu uyarısında da bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, " Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere baktığımız zaman haziran ayının ilk haftasıyla temmuz ayının ilk haftasında vaka sayısında yaklaşık 20 katlık bir artış olduğunu görmekteyiz. İlimizde de yaklaşık olarak bu kadar bir artış olduğu söylenebilir. Özellikle yaz döneminde vatandaşlarımızın şehir dışından ve yurt dışından gelmesiyle beraber yoğun bir hareketlilik ve buna bağlı olarak da virüsün bulaşması kolaylaştı. Vatandaşlarımızın bu noktada eskiye nazaran tedbirlere uymamasından dolayı virüsün daha hızlı yayıldığını görmekteyiz. Vatandaşlarımıza uyarımız baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, halsizlik gibi şikayetleri olanların korona virüsü kapma ihtimalinden dolayı kendilerini izole etmeleri şart. Yine 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bireylerin son aşıyı yaptıkları tarihten itibaren 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu yapmalarını önemle vurguluyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bingöl'de vakalar arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu aşı uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de vakalar arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu aşı uyarısında bulundu - Son Dakika
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