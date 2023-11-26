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BioNTech, 2030'dan Önce İlk mRNA Tabanlı Kanser Aşılarının Onaylanmasını Bekliyor - Son Dakika

BioNTech, 2030'dan Önce İlk mRNA Tabanlı Kanser Aşılarının Onaylanmasını Bekliyor

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk mRNA tabanlı kanser aşılarının 2030'dan önce onaylanmasını beklediklerini açıkladı. Şahin ayrıca, 2025-2029 yıllarında diğer tedavi edici yaklaşımlar için deneme verilerine sahip olmayı planladıklarını belirtti.

BioNTech, 2030\'dan Önce İlk mRNA Tabanlı Kanser Aşılarının Onaylanmasını Bekliyor
26.11.2023 - 12:16,  Güncelleme: 12:19
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk mRNA tabanlı kanser aşılarının 2030'dan önce onaylanmasını beklediklerini bildirdi.
Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Şahin, "İlk mRNA tabanlı kanser aşılarımızın 2030'dan önce onaylanmasını bekliyoruz. Ayrıca 2025-2029 yıllarında diğer tedavi edici yaklaşımlar için deneme verilerine sahip olmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Amaçlarının her hastaya özel kanser aşısı geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, "Bunu yapmak için her hastanın kanser özelliklerini analiz ediyoruz ve bağışıklık sisteminin mümkün olduğunca çok sayıda tümör hücresini tanımasını ve yok etmesini sağlayacak olanları seçiyoruz." diye konuştu.
Şahin, bir başka umut kaynağının antikor-ilaç konjugatları (ADC) olduğuna da işaret ederek, "ADC'ler kemoterapiyi taşıyan antikorlardır. Kanda dolaşarak tümöre ulaşırlar ve orada kemoterapiyi hedefli şekilde serbest bırakırlar. Bu tedavinin önemi, katılımcıların önemli bölümünde tümörü çok hızlı şekilde küçültebilmesidir. Birkaç yıl içinde birçok kanser durumunda klasik kemoterapi yerine hedefe yönelik kemoterapi olarak giderek daha fazla ADC'nin kullanılacağından eminim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uğur Şahin, CEO, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BioNTech, 2030'dan Önce İlk mRNA Tabanlı Kanser Aşılarının Onaylanmasını Bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BioNTech, 2030'dan Önce İlk mRNA Tabanlı Kanser Aşılarının Onaylanmasını Bekliyor - Son Dakika
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