BioNTech, Avustralya'da mRNA araştırma merkezi ve üretim tesisi kuracak - Son Dakika
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BioNTech, Avustralya'da mRNA araştırma merkezi ve üretim tesisi kuracak

07.10.2022 11:04
BioNTech, Avustralya'da mRNA araştırma merkezi ve üretim tesisi kuracak

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısının ardından Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir araştırma merkezi ve üretim tesisi inşa ederek uluslararası varlığını genişleteceğini bildirdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısının ardından Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir araştırma merkezi ve üretim tesisi inşa ederek uluslararası varlığını genişleteceğini bildirdi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, BioNTech ile Victoria Eyaleti'nin potansiyel mRNA tabanlı aşı ve tedavilerinin araştırılıp geliştirilmesi konusunda niyet mektubu imzaladıkları belirtildi.

Söz konusu stratejik iş birliği kapsamında, BioNTech, Melbourne kentinde mRNA tabanlı ürünlerin ve adayların üretimi için" BioNTainers" olarak adlandırılan üretim konteynerleri inşa edecek ve araştırma merkezi kuracak.

BioNTech, Avustralya'daki bilim insanlarının araştırma projelerinin uygulanmasını destekleyecek ve ülkede test edilmekte olan iki Faz 2 adayına ek olarak otolog CAR-T hücre tedavisi adayı BNT211 dahil olmak üzere ek klinik kanser ürünü adaylarının testlerini değerlendirecek.

Melbourne, Alman şirketin Almanya dışındaki üçüncü kendi mRNA üretim tesisi olacak.

Şirketin Ruanda ve Singapur'da bu tür üretim tesisleri bulunuyor.

BioNTech, geçen yıl aşılardan 19 milyar avro gelir elde ederken, gelirlerinin bu yıl 17 milyar avroya düşmesini bekliyor.

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Kaynak: AA

Avustralya, Araştırma, mRNA, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BioNTech, Avustralya'da mRNA araştırma merkezi ve üretim tesisi kuracak - Son Dakika

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