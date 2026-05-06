Bir Annenin Umut Mücadelesi
06.05.2026 02:14
Hakkari'den Ankara'ya uzanan bir anne, kalp nakli bekleyen kızını 8 yıldır hastanede bekliyor.

Hakkari'den Ankara'ya uzanan yaşam mücadelesinde bir anne, kalp nakli bekleyen kızını hayatta tutmak için 8 yıldır hastanede umutla bekliyor.

Geçitli köyünde tedavi için yıllar önce Ankara'ya giden Ferah Demir, kalp yetmezliği nedeniyle iki çocuğunu kaybettikten sonra hayatta kalan kızı Avşin Demir'i yaşatabilmek için 8 yıldır hastanede mücadele veriyor. Yaklaşık 8 yıldır Ankara'daki bir hastanede kalp destek cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren 20 yaşındaki Avşin Demir'in başından bir an olsun ayrılmayan anne Ferah Demir, "Bu hastalık nedeniyle 27 yaşındaki kızımı ve 21 yaşındaki oğlumu kaybettim. Şimdi Avşin'i kaybetmek istemiyorum" dedi.

Kızının yaşamını sürdürebilmesi için kalp destek cihazına bağlı olduğunu ifade eden Demir, "Kızım kalbini adeta elinde taşıyor. Bu cihazla hayatta kalmaya çalışıyor. 8 yıldır hastanedeyiz. Durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor" diye konuştu.

Kalp nakli bekleyen genç kızın yaşam mücadelesi sürerken, anne Ferah Demir'in umut dolu bekleyişi de devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

