Sağlık

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin
09.02.2026 10:06
Tarım ve Orman Bakanlığı, bebek maması ve devam sütlerinde geri çağırma sürecine ilişkin kritik uyarı yaptı. Nestlé'nin ardından bu kez Danone Aptamil First Infant Formula için toplatma kararı alındı. Bakanlık, "Geri çağrılan ürünleri tüketmeyin, iade edin" çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bebek maması ve devam sütlerinde geri çağırma süreçlerine ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Bu kapsamda Danone markasına ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisinde cereulide toksini tespit edilmesi üzerine ürünler piyasadan toplatıldı.

NESTLÉ'DEN SONRA BU KEZ DANONE

Daha önce Nestlé markasına ait bazı SMA bebek maması ve devam sütü ürünleri, cereulide toksini şüphesiyle 50'den fazla ülkede geri çağrılmıştı. Bu gelişmenin ardından Danone'ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinde de benzer bir risk tespit edildiği bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIK UYARI: TÜKETMEYİN, İADE EDİN

Sabah'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alındığı noktalara iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI ALARM SİSTEMLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bakanlık açıklamasında, uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF'in (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, bu bildirimler sonrasında bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirlerin artırıldığı, üretici firmalardan tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının talep edildiği ifade edildi. Gerekli şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediği, piyasaya sunulmuş ürünler için ise bakanlık bilgisi dahilinde geri çağırma süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Allah tan uluslararası bi sistem var yoksa yol geçen hanı burası , biz şunu tespit ettik değil uluslararası tespit etmişler :)) 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
