Bitlis Devlet Hastanesinde Ramazan mesaisi
BİTLİS - Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, Ramazan ayı dolayısıyla gece poliklinik hizmeti vereceklerini söyledi.
Vatandaşlar, Ramazan ayı dolayısıyla gündüz poliklinik hizmetlerine ek olarak iç hastalıklar, kadın doğum, çocuk hastalıkları, ortopedi ve enfeksiyon polikliniklerinden yararlanabilecek. Gündüz saatlerinde tam kapasiteyle hizmet veren hastane, Ramazan ayı boyunca 5 hekimle birlikte ek poliklinik hizmeti veriyor. Başhekim Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, Bitlis Devlet Hastanesi olarak bu yıl Ramazan ayına has mesai saatleri dışında akşam 20.00-22.30 saatleri arasında 5 polikliniğin açık olacağını kaydetti. Göçüncü, "Bölgemizin Ramazan ayına hassasiyetini bildiğimiz için gündüz mağdur olan hastalara gece bu kolaylığı sağlamak için aldığımız bir karardı. Burada poliklinik açan hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu hizmetin herhangi bir maddi karşılığı yok. Akşam 2,5 saat MHRS ile hasta bakıyorlar. Bu hizmetin Bitlis'te ilk olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu akşam hem hekimlerimizin bayramını kutlamak hem de ikramlarda bulunmak için polikliniklerde ziyaret ettik" dedi.
İlk olarak bu uygulamayı sosyal medya aracılığıyla duyurduklarını ifade eden Göçüncü, "Gelen hasta sayısı fazla. Bu ilerleyen günlerde daha da fazla olacaktır. Bu hizmet bölgede ilk olduğu için ilerleyen günlerde hasta sayısında artış olacağını umuyoruz. Bu uygulama hem acil polikliniğinin yükünü de azaltacaktır. Bu açıdan da önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Başhekim Göçüncü, ayrıca kendisinin ve yardımcısının da poliklinik hizmeti vereceklerini belirterek, desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici'ye teşekkür etti.
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