Sağlık

Bitlis'te ambulans helikopter 40 yaşındaki hasta için havalandı

BİTLİS - Bitlis'te ambulans helikopter 40 yaşındaki hasta için havalandı.

Hizan ilçesine bağlı Yukarı Ayvacık köyünde yaşayan ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle fenalaşıp evde bayılan 40 yaşındaki Kader Çiftçi isimli hasta için yakınları 112 Çağrı Merkezi'nden destek istedi. Bunun üzerine köye ulaşan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleye rağmen durumu kötüye giden hasta kadın için ambulans helikopter talep edildi. Ulaşımın zor olması sebebiyle hasta en yakın bölge olan Soğuksu mevkiine getirilerek burada bekleyen ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaya burada yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(RGK-MSA-Y)