Üye Girişi
Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı

07.02.2022 16:33

Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandıBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerli ve milli aşı olan "Turkovac" uygulanmaya başlandı.

Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerli ve milli aşı olan "Turkovac" uygulanmaya başlandı.

Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasına gönderilen Turkovac aşısı, randevu alan vatandaşlara yapılıyor. Yerli ve milli aşı olan Turkovac'ı bugün itibariyle hastanede kullanıma sunduklarını belirten Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdul Rıdvan Kulu, "Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi devam etmektedir. Özellikle omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında bir artış oldu. Bu da aşılamanın önemini daha da arttırdı. Daha önce yaptığımız aşıların yanında yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Turkovac aşısı da kullanıma sunuldu. İlimizde de Turkovac aşısını hastanemizde bugün itibariyle uygulamaya başladık. Tüm vatandaşlarımızı normal hayatımıza bir an evvel dönebilmek ve Covid-19 nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmak için aşılamaya davet ediyoruz" dedi.

Turkovac aşısını örnek teşkil etmesi açısından ilk kendilerinde denediklerini söyleyen Tatvan Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Abuzer Özdemir de, "Hatırlatma dozu olarak 5'nci dozumuzu bugüne kadar beklettik. Türk aşısı olan Turkovac'ı bekledik. Milli aşımız herkese hayırlı olsun. Örnek teşkil etsin diye ilk kendimizden başladık. İnşallah vatana ve millete hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Turkovac'ı herkese önerdiklerini ve ileriki günlerde bu aşıya rağbetin fazla olacağını vurgulayan Hemşir Ferhat Tanrıverdi ise "7 Şubat sabah saatleri itibariyle Turkovac aşısını insanlarımıza yapmaya başladık. Aşı gelmeden önce insanların talebi Turkovac açısından çok fazlaydı. İleriki günlerde rağbetin fazla olmasını bekliyoruz. Kendi aşımızı daha çok öneriyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Türk aşısını kullanan herkesin memnun olduğunu dile getiren Mehmet Özer isimli vatandaş ise, "Sağlığım için 3 doz aşımı yaptım. Allah'a çok şükür korona olmadım. Bu aşılardan çok memnunum. Türk aşısı da gayet iyi. Türk aşısını kullananlar çok memnun" diye konuştu.

Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı
Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı
Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı

YORUMLAR
500

TURKOVAC, Bitlis, Milli, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement