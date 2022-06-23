BM: 2020'de 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı - Son Dakika
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BM: 2020'de 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı

23.06.2022 15:34
BM: 2020'de 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, 2020'de dünya genelinde 280 milyondan fazla kişinin uyuşturucu kullandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, 2020'de dünya genelinde 280 milyondan fazla kişinin uyuşturucu kullandığını bildirdi.

Waly, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kovid-19 salgını ve Ukrayna, Afganistan ve Afrika'daki istikrarsızlık gibi nedenlerle uyuşturucu kullanan ve tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin gerekli desteğe erişiminde ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

Birçok açıdan zor bir dönemden geçildiğini belirten Waly, bu zor süreçte uyuşturucu ticaretinin de arttığını belirtti.

Waly, dünya genelinde sentetik uyuşturucu çeşidinde artış gözlemlendiğine, bunu emniyet güçlerinin ele geçirdiği maddelerden tespit ettiklerine dikkati çekerek, özellikle Kuzey Amerika'da opioid türü sentetik uyuşturucunun her geçen gün daha fazla can aldığını, bir başka opioid türü olan tramadol isimli maddenin ise Afrika ve Orta Doğu'da insanları tehlikeye atmaya devam ettiğini vurguladı.

Tedavi için ulaşılması en zor kişilere yardım götürülmesinin önemine işaret eden Waly, özellikle mülteci kamplarında kalan ya da insani yardım organizasyonlarında yaşamını sürdüren veya ayrımcılık ya da damgalanma korkusu yaşayan bireylere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Kadınlar, tedaviye ulaşımda ciddi engellerle karşı karşıya

Waly, kriz ve çatışma ortamlarında en çok kadınların etkilendiğini, uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayan kadınların tedavi olanaklarına ulaşmakta ciddi engellerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Dünyanın bazı bölgelerinde, tedavi gören hastalar arasında kadınların oranı yüzde 10'un altında." ifadesini kullandı.

UNODC'nin dünyanın her yerinde koşullar ne olursa olsun uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan insanlara yardım götürmekte kararlı oluğunu vurgulayan Waly, şunları kaydetti:

"2020'de dünya genelinde 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı."

UNODC tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan uyuşturucu raporu 27 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kuzey Amerika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BM: 2020'de 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: BM: 2020'de 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı - Son Dakika
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