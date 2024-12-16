Böbrek Kanseri Risk Faktörleri ve Erken Teşhisin Önemi

Sağlık

ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut böbrek kanserlerinin günümüzde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Kanser sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Teknolojinin gelişmesiyle artık rastlantısal olarak teşhis edilen böbrek kitlelerinin erken dönemde tedavi şansının artıyor" diye konuştu.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, böbrek kanserlerinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Laparoskopik ve robotik cerrahinin avantajlarına dikkat çeken Prof. Dr. Akbulut, sağlıklı yaşamın kanser riskini azaltmadaki önemine vurgu yaptı. Laparoskopik ve robotik cerrahinin sağladığı avantajlara dikkat çeken Prof. Dr. Akbulut, bu yöntemlerin hastaların hızlı iyileşmesini sağladığını ve günlük hayata dönüşü kolaylaştırdığını söyledi.

'GÖRÜNTÜLEMELER BÖBREK KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAKTA'

Böbrek kanserleri, genellikle sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Akbulut, "Sigara ve kötü yaşam alışkanlıkları yalnızca böbrek kanserini değil, pek çok ciddi sağlık sorununu da tetiklemektedir. Gelişen görüntüleme teknikleri ile başka bir nedenle yapılan görüntülemeler böbrek kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Erken teşhis edilen vakalarda laparoskopik ve robotik cerrahilerle böbreğin korunarak sadece kanser dokusunun çıkarılması gerçekleşmekte, bu yöntemlerin açık cerrahiye göre çok daha az ağrılı olduğunu ve hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini bilmekteyiz. Laparoskopikve robotik cerrahilerle büyük kesiler olmadan yalnızca birkaç küçük delikten giriş yaparak ameliyatı tamamlıyoruz, bu da hastanın yaşam kalitesini artırıyor" dedi.

'DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİDİR'

Böbrek kanserinden korunmada sağlıklı yaşamın önemine değinen Prof. Dr. Akbulut, "Sağlıklı yaşamın böbrek kanserinden korunmada çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Sigara kullanımının bırakılması, obeziteyle mücadele edilmesi ve düzenli egzersiz yapılması hayati önemdedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genç yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulamak isterim. Böbrek kanseri, genellikle başka bir nedenle yapılan görüntülemelerde tesadüfen teşhis edilmektedir. Erken dönemde teşhis edilen kitlelerde böbrek koruyucu cerrahilerle hem kanserden kurtarıyoruz hem de böbrek fonksiyonlarını korumuş oluyoruz. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Son yıllarda özellikle sigara tüketimi ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle genç bireylerde de kanser vakalarının artış gösterdiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.