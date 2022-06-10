Böbrek taşından sırtüstü lazer ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
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Böbrek taşından sırtüstü lazer ameliyatla kurtuldu

10.06.2022 11:55
Böbrek taşından sırtüstü lazer ameliyatla kurtuldu

Zonguldak'ta böbreğinde 3,5 santimetrelik taş tespit edilen 46 yaşındaki kadın hasta, sırtüstü kapalı lazer ameliyatla sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta böbreğinde 3,5 santimetrelik taş tespit edilen 46 yaşındaki kadın hasta, sırtüstü kapalı lazer ameliyatla sağlığına kavuştu.

Vücudunun sol tarafında ağrı hisseden Nursel Ş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Anabilim Dalına başvurdu.

Tahlillerin ardından sol böbreğinde 3,5 santimetrelik taş tespit edilen hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Hastanın böbreğindeki taş, sırtüstü gerçekleştirilen kapalı lazer ameliyatla alındı.

Nursel Ş, ameliyatı yapan Dr. Öğretim Üyesi Engin Denizhan Demirkıran'a gözyaşları içinde teşekkür etti.

"Şehrimizde ve bölgemizde ilk kez biz yaptık"

Demirkıran, gazetecilere, ameliyatın daha önce yüzüstü pozisyonda ve büyük cihazlarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Zonguldak'ta ameliyatta kullanılan yöntemin ilk olmasının büyük önem arz ettiğini aktaran Demirkıran, "Hastanemize yeni alınan, yeni nesil güçlü lazer ekipmanı ve minyatür cihazları kullanarak yaptık. Eskiden büyük cihazlarla geniş kesilerle yapılırken şimdi sadece yarım santimetrelik bir kesiyle bu ameliyatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Hastanın ameliyattan bir gün sonra taburcu edildiğini belirten Demirkıran, "En büyük yenilik de hastanın normal yaşamına bu kadar hızlı dönebilmesi. Daha önceki metotlara göre 3-4 gün hastanede kalış süreleri devam ederken şu an bu yok. Yeni bir yöntem. Şu an dünya çapında ön plana geçmeye başlayan ve uygulanmaya devam eden bir yöntem. Ülkemizde İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerde yapılıyor ama şehrimizde ve bölgemizde ilk kez biz yaptık." diye konuştu.

Nursel Ş. de ameliyatın başarılı geçtiği için mutlu olduğunu dile getirerek "Ne ağrım ne sızım var, gayet iyiyim. Yeniden doğmuş gibi oldum." dedi.

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Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Böbrek taşından sırtüstü lazer ameliyatla kurtuldu - Son Dakika

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