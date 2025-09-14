Boğaz Enfeksiyonu Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

ÇOCUKLUKTA geçirilen basit bir boğaz enfeksiyonu, yıllar sonra kalbi tehdit edebilir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekerek, "Beta hemolitik streptokok enfeksiyonları tedavi edilmezse, yıllar sonra romatizmal kalp hastalığına ve ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi.

Çocukluk döneminde geçirilen bazı enfeksiyonların ileride romatizmal kalp hastalığına neden olabileceği konusunda uyaran Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, romatizmal kalp hastalığının tanısı ve tedavisinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

'BOĞAZ ENFEKSİYONUNU HAFİFE ALMAYIN'

Romatizmal kalp hastalığının genellikle çocukluk çağında geçirilen boğaz enfeksiyonlarına bağlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bu enfeksiyon kalbi, eklemleri, beyni ve yumuşak dokuları tutabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda kalp kapaklarında hasarlar meydana gelir ve bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi. Hastalığın genellikle orta yaşlarda eforla gelen nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Prof. Türkyılmaz, "Ekokardiyografi ile kalp kapaklarını inceliyoruz. Eğer bozulma varsa ve hastanın geçmişinde çocukluk döneminde ateşli hastalık geçirdiğini öğrenirsek, çoğunlukla tanı netleşiyor" diye konuştu.

'KİMİ ZAMAN TAMİR, KİMİ ZAMAN DEĞİŞİM'

Tedavinin hastadan hastaya değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Türkyılmaz, "Eğer kapak tamir edilebilecek durumdaysa önceliğimiz bu yönde oluyor. Ancak bozulma ileri düzeydeyse kapak değişimi gündeme geliyor. Bu noktada hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna uygun en doğru yaklaşımı belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLİ KALP KONTROLÜ ŞART'

Romatizmal kalp hastalığını önlemenin en etkili yolunun çocuklukta enfeksiyonların zamanında tedavi edilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkyılmaz, "Sağlık sorunu olmasa bile özellikle orta yaş grubundaki bireylerin kalp kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi korunabilir" dedi.