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Boğazına şeker kaçan çocuk doktorun Heimlich manevrasıyla böyle kurtuldu - Son Dakika
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Boğazına şeker kaçan çocuk doktorun Heimlich manevrasıyla böyle kurtuldu

Lokman Hekim Van Hastanesi'nde nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, doktorun Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Çocuğun hayata döndürüldüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Boğazına şeker kaçan çocuk doktorun Heimlich manevrasıyla böyle kurtuldu
28.12.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:23
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Boğazına şeker kaçan çocuk doktorun Heimlich manevrasıyla böyle kurtuldu

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesi'nde nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, doktorun Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Çocuğun hayata döndürüldüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Lokman Hekim Van Hastanesinde meydana gelen olayda, annesi ile birlikte hastane koridorunda sıra bekleyen 3 yaşındaki kız çocuğunun boğazına şeker kaçtı. Durumu fark eden anne ve çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Şekeri çıkaramayacağını anlayan vatandaşlar hemen Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Veli Avci'ya haber verdiler. Dr. Avci'nin Heimlich manevrası ile çocuk tekrara hayata tutundu.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA
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