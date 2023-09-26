Bolu'da Huzurevi Zehirlenmesi: 1 Ölü, 25 Kişi Hastanede Tedavi Altında

Bolu'nun Gerede ilçesinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 44 kişiden, böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan Ş.K. (75), hayatını kaybetti. Ş.K.'nin ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

Zehirlenme olayı, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, 20 Eylül akşamında yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri görülen 44 kişi, gece saatlerinde Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı.

Ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan 75 yaşındaki Ş.K. yaşamını yitirdi. 75 yaşındaki Ş.K'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

18 kişi taburcu edildi, 25 kişinin tedavisi sürüyor

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 18'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 25 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen 3 kişilik doktor ekibinin de hastanelerde tedavi gören kişilerle ilgili incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de huzurevinde kalan vatandaşların yediği yemekten numune aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - BOLU