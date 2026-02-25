Bolu'da İleri Cerrahi İşlemler İle Başarı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, çene ve yüz bölgesine yönelik birçok ileri düzey cerrahi işlemi başarıyla gerçekleştiriyor.

Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Boylu, gazetecilere, anabilim dalı olarak ortognatik (çene bozukluğunun düzeltilmesi) cerrahi, temporomandibular (çene eklemi) hastalıklar, çene kistleri ve tümörleri ile çene-yüz bölgesinde meydana gelen kırıklar dahil olmak üzere çok geniş alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Boylu, Temmuz 2022'den bu yana 94 ortognatik cerrahi ameliyat, çene ve yüz bölgesinde görülen kist ve tümörlere yönelik yaklaşık 45, temporomandibular eklem rahatsızlıklarına yönelik 44-45 civarında ameliyat yaptıklarını, toplamda 300'ün üzerinde vakayı başarıyla tedavi ettiklerini anlattı.

Geçmişte bu tür ameliyat vakalarının çoğunlukla Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlere yönlendirildiğine dikkati çeken Boylu, gelinen noktada bu cerrahi işlemlerin Bolu'da başarıyla yapıldığını dile getirdi.

"Ankara ve İstanbul'dan da hasta geliyor"

Boylu, Temmuz 2022'den bu yana yalnızca Bolu'dan değil, çevre iller ile Ankara ile İstanbul gibi büyük şehirlerden de hasta kabul ettiklerine işaret ederek, "Daha önce büyük merkezlere yönlendirilen bu hastaları artık kendi şehrimizde, kendi bölgemizde başarıyla tedavi ediyoruz." dedi.

Ortognatik cerrahi kapsamında çene geriliği ve çene gelişim yetersizliği bulunan hastalara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarına da değinen Boylu, ameliyatlarla hastaların hem çene fonksiyonlarına hem de estetik görünümlerine kavuştuğunu kaydetti.

Boylu, toplumda yaygın olarak görülen temporomandibular eklem rahatsızlıklarının ileri safhalarda şiddetli ağrı ve fonksiyon kaybına yol açabildiğine dikkati çekerek, bu hastalıklara yönelik cerrahi tedaviler de uyguladıklarını söyledi.

Çene ve yüz bölgesinde nadir görülmesine rağmen tümör ve kist vakalarıyla da karşılaştıklarını aktaran Boylu, "Bu tür durumlarda cerrahi işlemlerle ilgili tümör ve kistleri tamamen ortadan kaldırıyoruz. Fakültemizde yürüttüğümüz çalışmalar bu çerçevede artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.