Bolu\'da Kalp Krizi Geçiren Genç Kız Hayatını Kaybetti

Sağlık

BOLU'da geçirdiği kalp krizinden bir süre sonra ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Şule Acar (25), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da yaşayan Şule Acar, geçen ocak ayında kalp krizi geçirdi. Genç kız tedaviye alınırken, bir ay önce de kalp ameliyatı oldu. Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde bulunan genç kız, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede genç yaşta savaş savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kızın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.