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Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

07.02.2022 16:28

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen TURKOVAC'ın uygulanmasına BAİBÜ Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı.

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

BOLU - Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen TURKOVAC'ın uygulanmasına BAİBÜ Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı.

Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın uygulamasına bugün itibariyle başlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC aşı için randevularını alan vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren hastaneye gelerek yerli ve milli aşı TURKOVAC'ı yaptırdılar.

Aşılama çalışmaları hakkında konuşan Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC Aşı Merkezi Sorumlu Araştırma Yardımcısı Dr. Uğur semiz, " Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu ara değerlendirme sayesinde TURKOVAC aşımız acil kullanım onayı aldı. Bugün itibariyle Bolu dahil 81 ilimizde rutin olarak uygulanmaya başlandı. Şuan için herhangi bir kriterimiz yok. Aşı olmuş yada hiç aşı olmamış vatandaşlarımı E-Nabız, MHRS yada ALO 182'den randevularını alıp aşılarını olabilirler. Üçüncü bir alternatif olarak aşımız sunulmuş oldu .Gönüllülerimizden de çok ciddi ilgi var. Duyarlı bir şekilde herkes katılıyor. Bolu ili olarak aşılama oranlarımızı yüksek. TURKOVAC'la birlikte bu oranların daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

TURKOVAC aşısını tercih eden Hümeyra Kahveci, "Milli aşımız yaptırmış olmamız heyecan verici. İnşallah tüm milletimize hayırlı uğurlu olur. Ben de diğerlerinden ziyade milli aşımızı olmak istedim" şeklinde konuştu.

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı
Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı
Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

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Araştırma Hastanesi, Araştırma, TURKOVAC, Bolu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika


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