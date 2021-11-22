Üye Girişi
Bolu'da TURKOVAC Faz-3 için 100. gönüllüye aşı yapıldı - Son Dakika

Bolu'da TURKOVAC Faz-3 için 100. gönüllüye aşı yapıldı

22.11.2021 14:43
Bolu'da TURKOVAC Faz-3 için 100. gönüllüye aşı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Bolu'da gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Bolu'da gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında, belirlenen kentler arasında yer alan Bolu'da da 14 Ekim itibarıyla gönüllülere yapılmaya başlandı.

Bolu'da, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına destek vermek isteyenler, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi'ne gelerek aşılarını yaptırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, merkeze gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir erkek gönüllüye 100. gönüllü olarak 3. doz hatırlatma uygulaması yapıldığını bildirdi.

Belirlenen şartları sağlayanları gönüllü olmaya davet eden yetkililer, Sinovac veya Biontech aşısını iki doz yaptırmış, üzerinden 90 gün geçmiş ya da 270 günü geçmemiş olan 18-60 yaş arası bireylere, gönüllü oldukları takdirde TURKOVAC aşısı uygulandığını kaydetti.

TURKOVAC, Erciyes, Bolu, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bolu'da TURKOVAC Faz-3 için 100. gönüllüye aşı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek 14:57 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 14:40 Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!         
14:59
Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar         
14:55
21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz         
14:48
Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!         
14:46
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da TURKOVAC Faz-3 için 100. gönüllüye aşı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement