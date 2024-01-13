 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Botoks kimlerde tutmuyor? Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler.com'a anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Botoks kimlerde tutmuyor? Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler.com'a anlattı

Medikal Estetik Hekimi Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler. com YouTube kanalına konuk olarak botoksla ilgili tüm merak edilenleri açıkladı. Doğanay, botoks için en çok tercih edilen bölgelerin burun, dudak ve çene olduğunu belirterek aşırı antikor yüklü kişilerde etkili olmayacağını söyledi.

Botoks kimlerde tutmuyor? Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler.com\'a anlattı
13.01.2024 - 11:28,
Abone Ol

Günümüzde çok sık tercih edilen botoksla ilgili uyarılarda bulunan Medikal Estetik Hekimi Uzman Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Botoks için en çok tercih edilen bölgelerin burun, dudak ve çene olduğunu söyleyen Doğanay, botoksun, antikor yükü fazla olan vücutlarda etkili olmayacağını belirtti.

Botoksun aslında medikal bir ilaç olduğuna dikkat çeken Doğanay, daha sonra botoksun sağlık sektöründen estetiğe doğru ilerlediğini açıklayarak işlem öncesi ve sonrasıyla ilgili tüm ayrıntıları anlattı.

BOTOKS EN ÇOK HANGİ BÖLGELERE YAPTIRILIYOR?

Botoks yaptırmak isteyenlerin en çok burun, dudak ve çenelerde uygulanmasını istediğini belirten Doğanay, migren ve terleme botokslarının da kullanıldığını söyledi.

En çok tercih edilen botoks çeşitlerinin kaz ayakları, glabella (kaş ortası), boyun bölgesi olduğunu belirten Doğanay bu işlemin geçerlilik süresini de açıkladı.

BOTOKS NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Botoksla ilgili geçerlilik süresi konusunda yanlış bilinenlere değinen Doğanay, kalıcı bir botoks olmadığını ve en fazla 3-4 ay geçerli olduğunu açıkladı. Ayrıca ozan tedavisi gibi durumlarda bu sürenin daha da aşağı indiğini söyledi.

BOTOKS YAPTIRDIKTAN SONRA BUNLARDAN UZAK DURUN

Botokstaki en önemli hususun uzman hekimler eliyle yapılması olduğuna işaret eden Doğanay, botokstan sonra başın öne doğru eğilmemesi, spor, spa ve saunadan 2 gün kadar uzak durulması uyarısında bulundu.

Migreni ve terleme rahatsızlığı olanlara, diş sıkması bulunan hastalara da botoks yapılabildiğini söyleyen Doğanay, botoksun hangi hallerde tutmayacağını söyledi.

BOTOKS HANGİ HALLERDE TUTMAZ?

Botoksa karşı antikor gelişmesi nedeniyle botoksun etkisinin görülmeyeceğini söyleyen Doğanay, bu durumda farklı bir botoks markasını tercih ettiklerini ya da işlem isteyen kişiden 1 yıl kadar botoksa ara vermesini istediklerini söyledi.

YORUMLAR

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Botoks kimlerde tutmuyor? Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler.com'a anlattı - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Botoks kimlerde tutmuyor? Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler.com'a anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement