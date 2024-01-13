Botoks kimlerde tutmuyor? Uzman Dr. Mediha Doğanay Haberler.com\'a anlattı

Günümüzde çok sık tercih edilen botoksla ilgili uyarılarda bulunan Medikal Estetik Hekimi Uzman Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Botoks için en çok tercih edilen bölgelerin burun, dudak ve çene olduğunu söyleyen Doğanay, botoksun, antikor yükü fazla olan vücutlarda etkili olmayacağını belirtti.

Botoksun aslında medikal bir ilaç olduğuna dikkat çeken Doğanay, daha sonra botoksun sağlık sektöründen estetiğe doğru ilerlediğini açıklayarak işlem öncesi ve sonrasıyla ilgili tüm ayrıntıları anlattı.

BOTOKS EN ÇOK HANGİ BÖLGELERE YAPTIRILIYOR?

Botoks yaptırmak isteyenlerin en çok burun, dudak ve çenelerde uygulanmasını istediğini belirten Doğanay, migren ve terleme botokslarının da kullanıldığını söyledi.

En çok tercih edilen botoks çeşitlerinin kaz ayakları, glabella (kaş ortası), boyun bölgesi olduğunu belirten Doğanay bu işlemin geçerlilik süresini de açıkladı.

BOTOKS NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Botoksla ilgili geçerlilik süresi konusunda yanlış bilinenlere değinen Doğanay, kalıcı bir botoks olmadığını ve en fazla 3-4 ay geçerli olduğunu açıkladı. Ayrıca ozan tedavisi gibi durumlarda bu sürenin daha da aşağı indiğini söyledi.

BOTOKS YAPTIRDIKTAN SONRA BUNLARDAN UZAK DURUN

Botokstaki en önemli hususun uzman hekimler eliyle yapılması olduğuna işaret eden Doğanay, botokstan sonra başın öne doğru eğilmemesi, spor, spa ve saunadan 2 gün kadar uzak durulması uyarısında bulundu.

Migreni ve terleme rahatsızlığı olanlara, diş sıkması bulunan hastalara da botoks yapılabildiğini söyleyen Doğanay, botoksun hangi hallerde tutmayacağını söyledi.

BOTOKS HANGİ HALLERDE TUTMAZ?

Botoksa karşı antikor gelişmesi nedeniyle botoksun etkisinin görülmeyeceğini söyleyen Doğanay, bu durumda farklı bir botoks markasını tercih ettiklerini ya da işlem isteyen kişiden 1 yıl kadar botoksa ara vermesini istediklerini söyledi.