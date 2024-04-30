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BTÜ öğrencisinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

BTÜ öğrencisinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı doktora programı öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir'in hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında, laboratuvar ortamında çoğaltılan hücreler tarafından salgılanan proteinlerin elde edilmesi ve detaylı karakterizasyonlarının yapılması amaçlanıyor. Bu doğal biyomalzeme sayesinde sentetik malzemelere gerek kalmadan doku ve hücre hasarlarının giderilmesi ile yara iyileşmesi sağlanacak.

30.04.2024 11:33
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı doktora programı öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir'in hazırladığı "Kısa ve uzun süreli hücre kültürlerinden farklı hücresizleştirme yöntemleri ile elde edilen ekstrasellüler matriks yapısı içeriğinin ve sito/genotoksik etkilerinin araştırılması" başlıklı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1002-A kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı doktora programı öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir tarafından geliştirilen, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Taner'in danışmanlığını yürüttüğü 12 ay süreli proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenecek.

Geliştirilen proje kapsamında, laboratuvar ortamında çoğaltılan hücreler tarafından salgılanan proteinlerin elde edilmesi ve bu proteinlerin detaylı karakterizasyonlarının yapılması amaçlanıyor.

Laboratuvar ortamında yapılacak hücresizleştirme yoluyla elde edilen doğal biyomalzeme sayesinde sentetik malzemelere gerek kalmadan doku ve hücre hasarlarının giderilmesi ile yara iyileşmesi sağlanacak.

Söz konusu laboratuvar ortamında üretilen doğal malzemenin, doku mühendisliği alanında pek çok avantajı da beraberinde getirmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiğdem İnci Aydemir, hücrelerin vücuttaki tüm dokularda hücre dışı matriks (HDM) adı verilen kompleks bir yapının içerisinde gömülü olarak bulunduğunu bildirdi.

Dokuya özgün içeriklerde hücreler tarafından salgılanan HDM'nin pek çok kritik hücresel süreçlerde görev aldığını ve aynı zamanda dokuda da iskele görevi gördüğünü aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Bilim insanları hücrelerin sağlıklı bir biçimde büyümeleri ve çoğalmaları için gerekli ortamların tasarımlarını yaparken bu HDM yapılarından yararlanmaktadır. HDM'nin laboratuvar ortamında büyütülen hücrelerden elde edilmesi ise güncel ve ilgi çekici bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı hücre tiplerinden elde edilen HDM'lerin karakterizasyonları ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Desteklenen projeyle deri hücrelerinden HDM elde etmek amacıyla farklı hücresizleştirme yöntemleri kullanmayı ve en verimli yöntemi tespit etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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