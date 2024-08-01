Bu hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor - Son Dakika
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Bu hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

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Sakarya Karasu Devlet Hastanesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesini hayata geçirerek 40 gün içerisinde kullandığının iki katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirdi. Proje ile uzun vadede yüzde 40 enerji tasarrufu hedefleniyor.

01.08.2024 21:22
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Bu hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

SAKARYA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesini hayata geçiren Sakarya Karasu Devlet Hastanesi, 40 gün içerisinde kullandığının iki katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılında yapılan etüt çalışması ile başlayan proje ile uzun vadede yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Karasu Devlet Hastanesi, finansmanını Dünya Bankası'nın sağladığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" çerçevesinde kendi elektriğini üretebilecek sistemi hayata geçirdi. Proje hakkında bilgi veren Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Anıl Erdik, "2021 yılı içerinde hastanemizde yapılan etüt çalışması sonrası birçok alanda çalışma planlanmış olup yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. Soğutma, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, sıhhi sıcak su bu alanlardan bazılarıdır. Çalışmalar, 2024 yılında tamamlanmış olup sistem aktif edilmiştir" dedi.

"475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır"

Projenin yaklaşık 40 gün aktif edildiğini aktaran Erdik, "Yaklaşık 40 gün önce proje aktif edilmiş olup 475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır. 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde tasarruf sağlanmaya başlandığı veri analiz tablolarımızda görülmektedir. Proje çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor
Kaynak: İHA

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