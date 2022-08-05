Bu hastanede bebekler ve anneleri, çipli bileklikler ile güvende - Son Dakika
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Bu hastanede bebekler ve anneleri, çipli bileklikler ile güvende

05.08.2022 10:20
Bu hastanede bebekler ve anneleri, çipli bileklikler ile güvende

Bu hastanede bebekler ve anneleri, çipli bileklikler ile güvende 'Pembe Kod Takip Sistemi' bebeklerin kaçırılmasının ve karışmasının önüne geçiyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu: "53 bin bebek doğumu oldu, herhangi bir...

Bu hastanede bebekler ve anneleri, çipli bileklikler ile güvende

'Pembe Kod Takip Sistemi' bebeklerin kaçırılmasının ve karışmasının önüne geçiyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu:

"53 bin bebek doğumu oldu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Pembe Kod Takip Sistemi' ile yeni doğan bebeklerin kaçırılmasının ve karışmasının önüne geçiliyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, şuana kadar herhangi bir bebek kaçırma vakasının olmadığını belirtirken yeni doğum yapan Ayşe Orhan ise sistem sayesinde huzurlu olduğunu söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Eylül 2017 yılında yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli 'Pembe Takip Kod Sistemi' uygulanması başlatıldı. Türkiye'de ilk Adana'da uygulanan sistem 2018 yılında, Amerika'da 'Sağlıkta En İyi RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi) Çözümü' ödülü de aldı.

Kapılar kapanıyor, güvenlikler bölgeye intikal ediyor

'Pembe Kod Takip Sistemi' ile yeni doğan bebeklere ve annelerine çipli bileklikler takılıyor. Bilekliğin takılmasıyla bebek, anneden 1 buçuk metre uzaklaştırıldığı an hareket sensörlerinin devreye girmesiyle alarm çalıyor, servis kapıları otomatik kilitleniyor, güvenlik güçlerine giden acil kodlu mesaj ile güvenlikler alarm çalan servise yönlendiriliyor.

Ayrıca hastanede 'Pembe kod' tatbikatı yapıldı ve tatbikat gerçeğini aratmadı.

"Tatbikatlarımızda olumlu sonuçlar alıyoruz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sistemin Adana'da uygulanıp başarılı sonuçlar alındıktan sonra Türkiye geneline yayıldığını belirterek, "Bugüne kadar hastanemizde 53 binin üzerinde bebek doğumu gerçekleşti. Bugüne kadar doğan her bebeğe güvenliklerini sağlamak için çipli bilekliklerden takıldı. Anne ile bebeğim yaklaşık 1 buçuk metre ayrılması durumunda 'Pembe kod' dediğimiz sistem devreye girmektedir. Sistem devreye girdiği an güvenlik odasına kod düşmektedir ve bölgenin güvenliği, bebeğin kaçırılmaması açısından bölge izole edilmektedir. Sistem sayesinde anne ve bebeğin güvenliği sağlanmaktadır. Açılışımızdan bu yana böyle bir olayla karşılaşmadık. Tatbikatlarımızda olumlu sonuçlar almaktayız" diye konuştu.

Yeni doğum yapan ve anne Ayşe Orhan (24), "Daha önce böyle bir uygulamayı duymamıştım. Şuanda bir şey olduğu zaman bütün hastane devreye gireceği için çok memnunum. Daha rahat ve huzurluyum" dedi.

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Adana Şehir Hastanesi'nde hareket bozuklukları 'beyin pili' ile tedavi ediliyor Adana Şehir Hastanesi'nde hareket bozuklukları 'beyin pili' ile tedavi ediliyor Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu hastanede bebekler ve anneleri, çipli bileklikler ile güvende - Son Dakika

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