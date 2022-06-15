Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor - Son Dakika
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Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor

15.06.2022 15:27

Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor Yalova'da eğitim gören sağlık meslek lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje ile geleceğin sağlıkçıları Bee Gees grubunun Stayin Alive adlı şarkısıyla kalp mesajının ritmi hafızalarına kazıyor.

Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor

YALOVA - Yalova'da eğitim gören sağlık meslek lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje ile geleceğin sağlıkçıları Bee Gees grubunun Stayin Alive adlı şarkısıyla kalp mesajının ritmi hafızalarına kazıyor. Türkçe adı 'Hayatta kalıyorsun' olan şarkı gerçek manada da insanları hayatta tutmayı başarıyor.

1970'lerin disko müziğinde büyük yankı uyandıran Bee Gees grubunun meşhur Stayin Alive şarkısı duran bir kalbin tekrar atmasını sağlamak için geleceğin sağlıkçılarının eğitim aracı oldu. Kalbi duran birine en ideal ritim olduğu belirtilen şarkı, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler tarafından bir proje haline getirilerek kalp masajında eğitim modeli olarak uygulanmaya başladı. Ritmi Yakala Projesi ile şarkı eşliğinde kalp masajı ritmini hafızalarına kazıyan öğrenciler, vatandaşların da bu ritmi kolaylıkla öğrenmesini amaçlıyor.

Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı'nda kurdukları stantta projelerini tanıtan Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hilmiye Sevgi Pekcan, proje ile gündelik hayatta kalp mesajının kullanılmasını kolaylaştırmak istediklerini belirterek, "Biz normalde kalp durduğunda, solunum durduğunda başlatıyoruz. Buna temel yaşam desteği deniyor. Bunun belli bir ritimde olması gerekiyor. Bu normalde, 1v, 2v, 3v olarak yapılır ama buna özel ritim tutturan şarkı eşliğinde yapılması. Gündelik hayatta da kullanılması ve akılda kalmasını kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Sağlık meslek lisesi öğrencisi İbrahim Akdemir ise şarkı sayesinde ideal ritmi tutturabildiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Hayat belirtisi durmuş, kalbi durmuş, solunumu durmuş bir hastaya, vakaya kalp mesajı yapmamız gerekiyor. İlk acil yarım uygulamamız gerekiyor. Biz bu uygulamayı da Bee Gees grubunun yapmış olduğu müzikle bulduk. Normalde bizim 100 bası vermemiz gerekiyor dakikada. Şarkının bas sayısıyla bizim bas sayımız eş değer oluyor. Biz bunu insanlara tanıtıp daha kolay bir şekilde uygulaya bilmesi için hafızaya kazanılabilmesi için bu uygulamayı bulduk. Bu uygulamada da bir şarkıda 103 ve 108 bası arasında bas veriyor. Biz bu ritmi tutturduğumuzda zaten istediğimiz değerin üstüne çıkmış oluyoruz. Normalde ne az ne fazla vermemiz gerekiyor bası. Bu şarkı sayesinde ideal ritmi tutturabiliyoruz."

Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor
Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor
Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor
Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yalova, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu şarkının ritmi hayat kurtarıyor - Son Dakika

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