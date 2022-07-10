Bu sistemle yatarak kilo vermek mümkün - Son Dakika
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Bu sistemle yatarak kilo vermek mümkün

10.07.2022 14:17
Bu sistemle yatarak kilo vermek mümkün

Bu sistemle yatarak kilo vermek mümkün Wonder sistemi ile yatarak 25 dakikada 3-4 saat ağır spor yapmış gibi kalori yakılıyor "Wonder prestij" ismi verilen sistem, spor yapmadan kilo vermek isteyenlere 25 dakika sadece yatarak 3-4 saat spor yapmış kadar kalori yakma imkanı sağlıyor.

Bu sistemle yatarak kilo vermek mümkün

Wonder sistemi ile yatarak 25 dakikada 3-4 saat ağır spor yapmış gibi kalori yakılıyor

SİVAS - "Wonder prestij" ismi verilen sistem, spor yapmadan kilo vermek isteyenlere 25 dakika sadece yatarak 3-4 saat spor yapmış kadar kalori yakma imkanı sağlıyor.

Sivaslı Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kiloyla başı dertte olan danışanlarına spor yapmadan veya spora vakti olmayan bireylere kilo verebilecekleri rahat bir yöntem sunuyor. Öztürk, wonder prestij ismi verilen sistemle fazla kilosu bulunanların yatarak kilo verebileceklerini belirtti. Dünyada yaygınlaşan, Sivas'ta ise ilk kez uygulanan sistemle; isteyenler sadece yatarak 25 dakika içerisinde 3-4 saat spor yapmış gibi kalori yakabiliyor.

Diyetisyen Betül Öztürk, sistemin yatarken aynı zamanda 52 bin kası çalıştırdığını belirtip, "Bu cihazımız 25 dakikada 3-4 saatlik spora eş değer, aynı zamanda yağ yakımı, kas artırımı, kas belirginleştirme gibi özellikleri bulunmakta. Bunun yanı sıra pelvik kaslarımızı çalıştırıyoruz. Bayanlarda özellikle idrar kaçırma tedavisinde kullanabiliyoruz. Kas belirginleştirmeyle, göbek bölgesinde baklava dilimi kasların oluşumuna yardımcı oluyoruz. Selülit moduyla da bayanların en büyük problemi olan selülitleri ilk seansta gözle görülür halde azaltabiliyoruz. Bir seansımız 25 dakika sürmekte, 25 dakika sonunda gözle görülür sonuçlar alıyoruz. 25 dakikada 3,5 saat spor yapmış gibi 52 bin kası çalıştırıyoruz. Bunu bir birey yattığı yerde kesinlikle yapamaz. Bir spor salonunda 4 saat spor yapabilen bir birey yoktur diyebilirim. 52 bin kas çalıştırıyoruz ve bunu derinlemesine çalıştırıyoruz. İstenilen bölgeye yönelik yapıyoruz; göbek, bacak, kalça, iç bacak gibi her gölgeye yönelik çalıştığımız için daha etkili oluyor. Bunu yatarak yapıyoruz, ağrısız acısız bir işlem. Bu cihazı Sivas'a ilk kez getirdik. Çevre illerde bu cihaz bulunmuyor, çevre illerden talep çok fazla, Sivas'ta da talepler çok fazla, çünkü yattığınız yerde 3,5 saatlik spor yapma imkanı sağlıyor" dedi.

Bu sistemi deneyerek memnun kalan Pınar Pakoğlu, "1 yıl önce danışmaya geldim. Sağlıklı beslenme ile başladık. 24 kilo kadar zayıflamam oldu. Sonrasında vücudumda oluşan deformasyonları gidermek için de bu cihazı denemek için geldim. İhtiyacı olan her insanın denemesi gerekiyor. Birçok insanın isteyip vakit bulmadığı sporu bu cihazla 25 dakika gibi kısa bir sürede yaptık. Kesinlikle çok büyük bir etkisini gördüğümü düşünüyorum. Makine bütün vücudunuzu bir titreme ve kasların çalışması ile karşı karşıya getiriyor. Sürekli hareket halindeymiş gibi kollarımızda, bacaklarımızda ve tüm vücudumuzda titreme etkisi var. 3,5 saat gibi uzun sürelerde yapılacak spor çalışmasını, vakti olmayan insanlar için bu cihazla 25 dakika gibi kısa sürede yapabiliyoruz. Yatarak kilo veriyor kas yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu sistemle yatarak kilo vermek mümkün - Son Dakika

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