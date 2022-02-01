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Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı "aşı ve tedbir" uyarısı - Son Dakika

Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı "aşı ve tedbir" uyarısı

01.02.2022 15:43
Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı "aşı ve tedbir" uyarısı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Güçlü, bulaşıcılık riski yüksek Kovid-19'un Omicron varyantına karşı aşı olunması ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Güçlü, bulaşıcılık riski yüksek Kovid-19'un Omicron varyantına karşı aşı olunması ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

SAÜ'den yapılan açıklamada, salgına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Güçlü, Omicron varyantının baskın olduğu ülkelerde ölüm oranının yüzde 0,1'e düştüğünü aktardı.

Omicron varyantının bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu vurgulayan Güçlü, "Omicron varyantı toplumda hızla hasta sayısının artmasına neden olmaktadır. Hastalığın bulaşmasını önlemek adına alınan maske, mesafe ve el hijyeni tedbirlerinde gevşeme meydana gelmesi, toplumda Kovid-19'lu hasta sayısının çok artmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

Güçlü, halk arasında grip olarak bilinen influenza virüsüne bağlı ölüm riskinin de yaklaşık yüzde 0,1 olduğuna işaret ederek "Dolayısıyla Kovid-19'a bağlı ağır enfeksiyon riski, influenzanın neden olduğu ağır enfeksiyon riskine oransal olarak benzer hale gelmiştir. Ancak Omicron varyantının bulaşıcılık riski çok yüksek, tedbirlere titizlikle uyulmalı." ifadesini kullandı.

Aşı ve hatırlatma dozlarının önemine işaret eden Güçlü şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki aşısının dozlarını tam olmuş kişilerde Kovid-19 hastalığı hafif seyretmekte, hastaneye yatma ve ölüm riski çok azalmaktadır. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla takip ettiğimiz hastaların ya hiç aşılarının olmadığı ya da hatırlatma dozlarını yaptırmadıkları dikkati çekmektedir."

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Sakarya Üniversitesi, Omicron, Sakarya, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı 'aşı ve tedbir' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı "aşı ve tedbir" uyarısı - Son Dakika
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