Burhaniye\'de bağımlılıkla mücadelede farkındalık afişleri tanıtıldı

Burhaniye ilçesinde, Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, Bağımlılıkla Mücadele kapsamında hazırlanan farkındalık pankartlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım programına Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey katıldı.

Çalışma kapsamında hazırlanan pankartlarda; "Sigarayı Bırakmak Senin Elinde! Haydi, Bugün Başla!", "Sağlıklı Kent, Dumansız Gelecek" ve "Dumansız Hava, Sağlıklı Yarınlar" mesajlarıyla vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısında bulunuldu. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıklarla mücadelenin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan çalışmada, destek almak isteyen vatandaşların Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak ücretsiz danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanabileceği belirtildi. - BALIKESİR