Burhaniye\'de Kan Bağışı Azaldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyası ilgi görürken, son günlerde yaşanan aşırı sıcakların kan bağışını olumsuz etkilediği kaydedildi. Kızılay bağış otobüsünde günlük bağış başka zamanlarda 70'i geçerken, sıcaklarla birlikte bu rakam 30'a kadar düştü.

Kızılay yetkilileri, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. İkinci defa kan verdiğini kaydeden Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı, "Kan vermek beni rahatlatıyor. Sağlıklı olan herkes kan vermeli" diye konuştu. - BALIKESİR