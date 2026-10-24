Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi, 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşındı - Son Dakika
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Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi, 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşındı

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Bursa\'da Çekirge Devlet Hastanesi, 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi\'ne taşındı
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Bursa'da uzun süredir hizmet veren Çekirge Devlet Hastanesi, 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı. Poliklinik hizmetleri 26 Ekim 2026'da başlayacak; hastalar randevularını MHRS'den alacak.

Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren Çekirge Devlet Hastanesi, bin 315 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yeni hastanede poliklinik hizmetleri 26 Ekim itibarıyla başlayacak.

Bursa'da uzun yıllardır sağlık hizmeti sunan Çekirge Devlet Hastanesi, yeni yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı. Hastaneden yapılan açıklamada, 24 Ekim 2026 saat 23.59 itibarıyla sağlık hizmetlerinin yeni hastane bünyesinde kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Poliklinik hizmetleri 26 Ekim'de başlayacak

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetlerinin 26 Ekim 2026 itibarıyla başlayacağı belirtilirken, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabileceği kaydedildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) ile Çocuk Hastalıkları branşlarının ise bu kapsamın dışında olduğu bildirildi.

Hastaların nakit işlemleri tamamlandı

Taşınma süreci kapsamında mevcut yataklı servislerde, yoğun bakım ünitelerinde ve palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastaların Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne nakil işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, nakil sürecinde hasta güvenliği ve konforunun ön planda tutulduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
Ali Osman SönmezDevlet HastanesiGüncelSağlıkBursaMHRSSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi, 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşındı - Son Dakika
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