Bursa\'da \'Her Gebeye Bir Ebe\' Uygulaması

06.05.2026 00:57
Bursa'da gebelere doğuma hazırlık destekleri ve yüksek riskli gebelerin takibi için ebeler görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında Bursa'da son üç ayına giren gebelerin doğuma hazırlık konusunda danışmanlık hizmetleri ve yüksek riskli gebelerin takibi "Koordinatör Ebeler" ile sağlanıyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde görev alan koordinatör ebeler, Sağlık Bakanlığı'nın "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasından da yararlanarak, şehrin merkeze en uzak noktasında bile doğum sürecinde gebeleri yalnız bırakmıyor.

Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde koordinatör ebe olarak görev yapan Fatmanur Demirarslan, koordinatör ebenin bir gününü anlattı. 3 arkadaşı ile birlikte görev yaptığını belirten Demiraslan, gebelere gebeliğinin başından lohusalık dönemi boyunca sonuna kadar hizmet verdiklerine dikkat çekti. Gebe eğitimleri, lohusa eğitimleri ve yüksek riskli gebelerin takibini yaptıklarını dile getiren Demiraslan, "Aynı zamanda son üç ayı kalan gebelere gebelik yolcuğunu anlatıyoruz. Yüksek riskli gebelerin takiplerini yapıyoruz. İlk gebeliği olan gebelerimize ev ziyareti yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Gebelerin bu hizmetten oldukça memnun olduğunun altını çizen Demiraslan, "Verdiğimiz eğitimlerden çok memnun olan gebelerimiz var. Eğitimlerimiz emzirme döneminde de lohusa döneminde de devam ediyor. Bu süreçte tabii ki de gebelerimize ve lohusalarımıza her şeyden bahsetmeye, her şekilde destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Normal doğum teşvik ediliyor

Normal doğumu teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demiraslan, "İlk gebeliği olan hastalarımıza doğum egzersizleri, normal doğumu kolaylaştıran hareketler öğretilip, normal doğumun doğal bir süreç olduğundan, hastalar için eğer ki herhangi bir riski yoksa normal doğum yararlarından, faydalarından bahsetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gebeleri ve lohusaları, ilçe sağlık müdürlüğüne davet eden Demiraslan; burada bireysel ve toplu eğitimler gerçekleştirdiklerini ancak vakti olmayan gebeler için de bire bir danışmanlık hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.

En uzak noktadaki gebeye ziyaret

Ebe Demiraslan daha sonra yerinde takip amacıyla merkeze en uzak noktalarından biri olan Fevzidede mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Gebe Rejkane Sattari'ye ziyareti gerçekleştirdi. Afgan uyruklu aile, erkek olarak dünyaya gelecek ikinci çocukları gün sayarken, Ebe Demiraslan tarafından rutin kontrolleri yapıldı. Aldığı hizmetten oldukça memnun olduğunu ifade eden Gebe Rejkane Sattari, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

