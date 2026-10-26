Bursa’da sağlıkta dev dönüşüm başladı

Bursa'nın sağlık altyapısında yeni bir dönemin kapılarını açan 1350 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa milletvekilleri hastanede incelemelerde bulunurken, Bursa'nın en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak gösterilen hastanenin resmi açılışının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına göre ilerleyen süreçte yapılacağı bildirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hastanenin hizmete başlamasının Bursa açısından tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, resmi açılıştan çok fiili açılışı önemsediklerini söyledi.

Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza konu arz edildi. Bundan sonraki süreçte programının uygun olduğu bir tarihte resmi açılışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ancak şu an için netleşmiş bir tarih yok. Bizim için esas önemli olan hastanenin fiilen vatandaşımıza hizmet vermeye başlamasıydı. Dün itibarıyla da bu gerçekleşti. Bursa adına tarihi bir gün yaşadık" dedi.

"Bursa'nın ikinci şehir hastanesi diyebiliriz"

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin kapasitesi ve teknik donanımıyla Türkiye'nin sayılı sağlık tesislerinden biri olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları söyledi:

"Uzun süredir yapımı devam eden ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemiz nihayet hasta kabulüne başladı. Burası Bursa'nın ikinci şehir hastanesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü yatak kapasitesi ve sağlık altyapısıyla şehir hastaneleri ölçeğinde bir tesis. Bursa Şehir Hastanesi 1.355 yatak kapasitesine sahipti. Burası ise 1.315 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Hastanemizde 232 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Aynı zamanda 32 ameliyathanesi olan çok büyük bir sağlık kompleksi. Bunun yanında Bursa'daki en büyük acil servis alanına sahip olması da ayrı bir önem taşıyor. Acil sağlık hizmetleri açısından kentimizin yükünü ciddi anlamda hafifletecek."

"55 yıllık Çekirge Devlet Hastanesi'nin hizmetleri buraya taşındı"

Çekirge Devlet Hastanesi'nin Bursa sağlık tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gürkan, yaklaşık yarım asrı aşkın süredir hizmet veren hastanenin faaliyetlerinin artık yeni kampüste sürdürüleceğini söyledi.

Gürkan, "Çekirge Devlet Hastanesi Bursa'nın merkezindeki en önemli sağlık kuruluşlarından biriydi. Yaklaşık 55-56 yıldır kentimize hizmet veriyordu. Yaklaşık 750 yataklık kapasitesi vardı. Bu hizmetlerin tamamı artık Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi çatısı altında sürdürülecek. Cumartesi günü itibarıyla hasta taşınma işlemleri gerçekleştirildi ve ilk olarak Çekirge Devlet Hastanesi'nin hizmetleri burada başladı" dedi.

Dört hastane tek çatı altında birleşecek

Yeni hastanenin yalnızca Çekirge Devlet Hastanesi'nin taşınacağı bir merkez olmadığını belirten Gürkan, önümüzdeki süreçte dört farklı sağlık kurumunun burada birleşeceğini ifade etti.

Gürkan sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Dörtçelik Çocuk Hastanemizin belirli bölümleri buraya taşınacak. Bunun ardından Onkoloji Hastanemizin bazı birimleri burada hizmet vermeye başlayacak. Son aşamada ise İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin taşınması planlanıyor. Böylece dört farklı sağlık kuruluşu tek merkezden hizmet verecek. Bu durum hem sağlık hizmetlerinin verimliliğini artıracak hem de vatandaşlarımızın farklı hastaneler arasında gidip gelme zorunluluğunu önemli ölçüde azaltacak."

"İlk günlerde aksaklıklar olabilir"

Böylesine büyük sağlık yatırımlarında geçiş sürecinin hassasiyet taşıdığını vatandaşlardan anlayış beklediklerini söylen Gürkan, "Elbette çok büyük bir taşınma ve dönüşüm sürecinden bahsediyoruz. İlk günlerde bazı eksiklikler veya aksaklıklar yaşanabilir. Bunları anlayışla karşılamak gerekiyor. Burada başhekimimizden il sağlık müdürümüze kadar tüm ekipler büyük emek verdi. İl Sağlık Müdürlüğü kadrolarımız uzun süredir gece gündüz çalıştı. Bu yoğun emeğin sonucunda bugün vatandaşımıza hizmet vermeye başlamış olduk. Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Muhalefetin algı çalışmaları boşa çıktı"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise hastanenin yalnızca yeni bir bina olmadığını, sağlık hizmetlerinin bütünleşik şekilde sunulacağı yeni bir konsept olduğunu vurguladı.

Yavuz, "Bugün Bursa için gerçekten sevinçli ve gurur verici bir günü yaşıyoruz. Bu hastane klasik bir hastaneden çok daha fazlasını ifade ediyor. Kadın doğum, çocuk sağlığı, onkoloji, genel sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri aynı merkezde toplanacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız çok daha kapsamlı sağlık hizmetine erişebilecek" dedi.

Hastane sürecinde yapılan eleştirilere de değinen Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu hastaneyle ilgili geçmişte çeşitli manipülasyonlar yapılmaya çalışıldı. Açılmayacağı, tamamlanamayacağı yönünde çeşitli söylemler ortaya atıldı. Ancak bugün eser kendisini göstermiştir. Şimdi de taşınan hastanelerin bulunduğu alanlarla ilgili benzer iddialar ortaya atılıyor. Özellikle bu alanların özel sektöre devredileceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Vatandaşlarımızın bu tür iddialara itibar etmemesini istiyorum. Bu hastane nasıl milletimizin hizmeti için yapıldıysa, boşalacak alanlar da yine kamusal hizmet üretecek projeler için değerlendirilecektir."

"Buruk ama gururluyuz"

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise Çekirge Devlet Hastanesi'nin kapanışının duygusal yönüne dikkat çekti.

Durmaz, "Bursa'ya yarım asırdan fazla süre hizmet vermiş bir hastaneden söz ediyoruz. Çekirge Devlet Hastanesi binlerce insanın şifa bulduğu çok kıymetli bir sağlık kuruluşuydu. Bu nedenle kapanışı bizler için biraz buruk oldu. Cumartesi akşamı itibarıyla hizmetlerini sonlandırdık. Ancak aynı sağlık hizmetleri artık çok daha modern şartlarda Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde devam edecek. Bursa'mız adına çok önemli bir kazanım elde ettik" diye konuştu.

"Yeni sağlık yatırımları yolda"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Bursa'daki sağlık yatırımlarının devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün hemşehrilerimize hizmet edecek muazzam bir eserin hayata geçtiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak bu bizim için son değil. Devam eden projelerimiz ve planladığımız yeni yatırımlarımız bulunuyor. Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte Bursa'nın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Gecikme oldu ama Bursa büyük bir eser kazandı"

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise proje sürecinde yaşanan gecikmelerin bu ölçekteki yatırımlarda normal olduğunu ifade ederek "Bursa sağlık yatırımlarında olduğu gibi her alanda büyümeye devam ediyor. Elbette bu büyüklükteki projelerde zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor. Ancak önemli olan sonunda vatandaşın hizmetine sunulmasıdır. Bugün Bursa, birçok ildeki şehir hastaneleri ölçeğinde dev bir sağlık tesisine kavuşmuştur. Bundan sonra sağlık sistemimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emeği geçen Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni hastanede diğer sağlık kuruluşlarının taşınma sürecinin kademeli şekilde tamamlanacağı, tüm birimlerin faaliyete geçmesinin ardından Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin Bursa'nın en kapsamlı sağlık kampüslerinden biri olarak hizmet vereceği belirtildi.