Bursa'da vatandaşlar, 'Halk Sağlığı Haftası' için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bursa'da vatandaşlar, 'Halk Sağlığı Haftası' için yürüdü

Bursa\'da vatandaşlar, \'Halk Sağlığı Haftası\' için yürüdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı haftası çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, çok sayıda vatandaş katıldı.

09.09.2024 21:20  Güncelleme: 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da vatandaşlar, 'Halk Sağlığı Haftası' için yürüdü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı haftası çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, çok sayıda vatandaş katıldı.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. Yapılan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey günde 3 kilometre yürümek gerektiğini belirterek, "Sağlığın değerini kaybolunca anlıyoruz. Bizler bireysel olarak sağlığımızı korumaya güç gösteriyoruz. Sağlık sadece yaşamı uzatmak değil, yaşam kalitesini de artırmak demektir. Sağlıklı ve gülümseyen bir Bursa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Program, konuşmalar sonrası sona erdi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da vatandaşlar, 'Halk Sağlığı Haftası' için yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da vatandaşlar, 'Halk Sağlığı Haftası' için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement