Bursa Şehir Hastanesi’nde 3 yeni hizmet devreye girdi

Bursa Şehir Hastanesi'nde üç yeni hizmet devreye girdi. Şehit yakınları ile gazilere tedavi önceliği sağlanması amacıyla kurulan İrtibat Ofisi, ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Sosyal Market ve hem çalışanların hem de tedavi gören hastaların yararlanabileceği Kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hastane konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen törene; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, İl Garnizon Komutanı Albay Recai Eciroğulları, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Melike Savaş'ın yanı sıra çeşitli gazi derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit yakınlarına ve gazilere büyük kolaylık

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, şehit ve gazi yakınlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran irtibat ofisinin Güney Marmara'da bir ilk olduğunu belirtti. İl Sağlık Müdürünün talimatı ve destekleriyle oluşturulan bu birimde şehit yakınları ve gazilerin muayene süreçlerinin takip edileceğini vurgulayan Doç. Dr. Salih Metin, "İrtibat ofisimizle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı, ihtiyaç halinde üst branşlara yönlendirme ve randevu süreçlerinde kendilerine destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi hastalara sosyal destek

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise Sağlık Bakanlığının tüm hastanelerde şehit yakınları ve gaziler için öncelik hakkı tanıdığını, ancak Bursa Şehir Hastanesinde kurulan bu ofiste danışman bir hekim aracılığıyla hizmet verileceğini belirtti. Çetin, bunun yanı sıra hastanede yatarak tedavi gören hastaların ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak Sosyal Market uygulamasını da devreye almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sosyal marketin milli kültürün en güzel örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı yansıttığına dikkat çeken Çetin, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza destek olmak, ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine ulaştırmak amacıyla oluşturduğumuz sosyal marketimizin, hastanemiz bünyesinde önemli bir dayanışma noktası olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Tören, gazi dernekleri temsilcilerinin konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından yeni hizmet birimlerinin açılışı için kurdele kesildi ve program, açılan birimlerin ziyaret edilmesiyle sona erdi.