Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon ameliyatıyla işitme kaybı yaşayan kadın yeniden işitmeye başladı - Son Dakika
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Sağlık

Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon ameliyatıyla işitme kaybı yaşayan kadın yeniden işitmeye başladı

Çocukluk çağında geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı işitme kaybı yaşayan 44 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon (biyonik kulak) ameliyatıyla yeniden işitmeye başladı.

14.08.2024 12:46
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Çocukluk çağında geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı işitme kaybı yaşayan 44 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon (biyonik kulak) ameliyatıyla yeniden işitmeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, biyonik kulak ameliyatı olarak da bilinen koklear implantasyon ameliyatı, yüksek oranda işitme kaybı olan hastaya ilk kez uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Solmaz, koklear implantasyonu ameliyatını ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hastanın 44 yaşında yetişkin bir kadın olduğunu ve 4-6 yaşlarında febril konvülsiyon denilen ateşli bir hastalık geçirmesi sebebiyle işitme kaybı yaşadığını aktaran Solmaz, "Daha önce işitme cihazlarıyla bu sorunu giderebiliyorken yıllar içinde işitmesi tamamen kaybolmuş. Hastamız, koklear implant takılabilmesi için gerekli kriterleri karşıladıktan sonra biz de hastanemizde bu cihazı, hastamıza başarılı bir operasyonla yerleştirdik." ifadesini kullandı.

Ameliyatın güzel ve başarılı geçtiğini bildiren Solmaz, şunları kaydetti:

"Ekip olarak güzel bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın şu anda ameliyatının 4'üncü günü. Daha cihazları test etmedik ama ameliyat esnasında zaten cihazın uygun olacağını bilgisayar programı üzerinde tespit ediyoruz ve cihazdan fayda göreceğini ümit ediyoruz. Bu ameliyat, Bursa Şehir Hastanesi'nde ilk defa yapılmış bir ameliyat olup daha sonraki dönemde de artık işitme kaybı olan bebeklerimize, hastalarımıza dönük hizmetimiz devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon ameliyatıyla işitme kaybı yaşayan kadın yeniden işitmeye başladı - Son Dakika

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