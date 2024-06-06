Bursa Şehir Hastanesi'nde Kolon Kanseri Farkındalığı Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika
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Sağlık

Bursa Şehir Hastanesi'nde Kolon Kanseri Farkındalığı Sempozyumu düzenlenecek

Bursa Şehir Hastanesi\'nde Kolon Kanseri Farkındalığı Sempozyumu düzenlenecek

Bursa Şehir Hastanesi'nde, Gastroenteroloji Cerrahisi Derneğinin katkılarıyla yarın vatandaşlara yönelik 'Kuzeyden Güneye, Doğudan Batıya Türkiye Kolon Kanseri Farkındalığı Sempozyumu' düzenlenecek. Sempozyumda kolon kanseri hakkında bilgi verilecek ve uzman hekimler tarafından merak edilen sorular cevaplanacak. Sempozyuma katılmak isteyenler Bursa Şehir Hastanesi'nde ücretsiz olarak yer alabilecekler.

06.06.2024 11:48
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Bursa Şehir Hastanesi'nde, Gastroenteroloji Cerrahisi Derneğinin katkılarıyla yarın vatandaşlara yönelik "Kuzeyden Güneye, Doğudan Batıya Türkiye Kolon Kanseri Farkındalığı Sempozyumu" düzenlenecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sempozyumun kolon kanseri hakkında halkı bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Sempozyumda Türkiye'nin dört bir yanından uzman hekimlerin bir araya geleceği duyurulan açığklamada, şunlar kaydedildi:

"İki oturum halinde yapılacak sempozyumda, 'Neden kolon kanseri oluruz? Belirtiler varsa nasıl hareket edilmeli? Erken teşhis mümkün mü? Teşhis aldım ne yapmalıyım?' gibi merak edilen birçok sorunun cevabı, konuşmacılar tarafından vatandaşlarla paylaşılacak. Ayrıca son 20 yılda medikal onkoloji tedavisindeki yenilikler, kişiye özel akıllı ilaçlar, yeni cerrahi yaklaşımları ve agresif cerrahi yöntemleri hakkında da çeşitli bilgiler aktarılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Üstüner, kolon kanseri hakkında bilgi almak isteyenlerin Bursa Şehir Hastanesi'nde yarın yapılacak sempozyumu ücretsiz takip edebileceğini belirterek, tüm vatandaşları sempozyuma davet etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa Şehir Hastanesi'nde Kolon Kanseri Farkındalığı Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika
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