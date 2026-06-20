Bursa'ya OED Cihazları Yerleştirildi - Son Dakika
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Bursa'ya OED Cihazları Yerleştirildi

20.06.2026 11:09
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Bursa'da ani kalp durmasında kullanılacak yerli OED cihazları, 4 noktaya yerleştirildi.

Bursa'da insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED cihazları, ani kalp durmaları vakalarında, acil müdahale ekipleri gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkan sunuyor.

Cihaz, hastanın kalp ritmini geri getirebilmek için sesli komutlarla yönlendirme yapabiliyor. Bu sayede, ilk yardım eğitimi olmayan kişiler de bu cihazı kullanabiliyor.

Bursa'da, İl Sağlık Müdürlüğünce kentte insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen OED cihazı, rahatsızlanan kişilere ilk müdahalede etkin rol üstlenecek.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, ani durumlarda kalbin çalışmasının devamını sağlayacak cihazın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Kalabalık alanlarda, hastane dışında, tıbbi hizmetin uzak olduğu noktalarda insan hayatını kurtarabilmek adına cihazın kentte 4 noktaya yerleştirildiğini belirten Çetin, "Medeniyetimizin kodları olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mottosu artık hastane dışında kendini gösterir hale geldi. Bu cihazların kullanımını yaygınlaştırdıkça buralarda meydana gelen tatsız olaylarla ilgili ciddi önlem alıp ciddi bir hayat kurtarma şansımız olacak. Bu yüzden mutluyuz." diye konuştu.

Kalple ilgili rahatsızlıklarda her geçen dakikanın önemli olduğunu, OED cihazının da buna yönelik tasarlandığını anlatan Çetin, "Burada birinin düşüp bayıldığını varsayalım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda ambulans çağırmamız gerekecek. Ambulans gelene kadar çok kritik bir zaman var. Bu insan nefes alıyor mu, kalbi atıyor mu bilmiyoruz. Ekip gelene kadar o kişinin kalbinin atmaya devam etmesi lazım. Cihazı, teknik olarak herkesin kullanması mümkün. Herkesin kullanımına müsait." ifadesini kullandı.

"Erken verilen şok hayatta kalma şansını ciddi anlamda artırıyor"

Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi Sorumlusu Sevilay Ayaz da cihazın kullanımının kolay olduğunu anlattı.

Ayaz, OED'nin kullanımına ilişkin, "Cihazı açtığınızda içerisinden 2 ped çıkıyor. Yapıştıracağınız yerler zaten görsellerle gösteriliyor. Cihazı açtıktan sonra gücü açıp kabloları yerine takıyoruz. Pedleri hastanın göğsüne yapıştırdıktan sonra kimse hastaya dokunmuyor. Bu sırada cihaz hastanın kalp ritmini kontrol ediyor. Bazen şok verilebilir, ritim görünüyor." dedi.

İlk yardım eğitimi bilmeyen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması halinde cihazın nasıl çalıştırılacağına dair ilgili personelden yardım alabileceğini söyleyen Ayaz, cihazın güvenilirliği konusunda tereddüt edilmemesi gerektiğini aktardı.

Ayaz, cihazların daha da yaygınlaştırılacağını dile getirerek, "Ambulans gelene kadar geçen zamanda erken dönemde verilen şok hastanın hayatta kalma şansını ciddi anlamda artırıyor. Onun hayata tutunmasını sağlıyor. Havaalanı, stadyum, belki site içlerine kadar bu cihazların yerleştirileceği aşamalar olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'ya OED Cihazları Yerleştirildi - Son Dakika

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