Bursa'da hayırsever iş adamı hastaneye "video endoskopi ve kolonoskopi sistemi" bağışladı

Bursalı hayırsever iş adamı Sabahattin Gazioğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesine video endoskopi ve kolonoskopi sistemi kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanının bağışıyla BUÜ Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı'na kazandırılan ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sabahattin Gazioğlu'nun gerçek bir hayırsever olduğunu bildirdi.

Gazioğlu'nun üniversiteye birçok kez yardım yaptığını belirten Kaya, "Aletlerimiz bozuldu, onları tamir ettirdi. Yeni aletler aldırdı. Servislerimizin ihtiyaçlarını karşıladı. Hatta bize bir hastane bile yaptı. Yetmedi, hasta yakınları için misafirhane kiraladı. Sabahattin Gazioğlu'nun bazı yardımları bilinir, bazılarını da kimse duymaz. Öyle de bir insandır. Bizim gerçek anlamda büyüğümüz ve sıkıştığımız zaman başvurduğumuz bir hayırseverdir. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Patoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Özkan da bilim dalının Güney Marmara, Kuzey Marmara ve İç Ege'ye hizmet verdiğini hatırlattı.

Özkan, çok fazla hastayla ilgilendiklerini dile getirerek, "Bağışlanan bu aletlerle uzun yıllar en iyi şekilde hizmet vermeye devam edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulum işlemleri tamamen bitirilen video endoskopi ve kolonoskopi sistemi, ünite genelinde hizmet vermeye başladı.