Bursa'da hayırsever iş adamı hastaneye "video endoskopi ve kolonoskopi sistemi" bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da hayırsever iş adamı hastaneye "video endoskopi ve kolonoskopi sistemi" bağışladı

25.08.2022 15:50
Bursa'da hayırsever iş adamı hastaneye "video endoskopi ve kolonoskopi sistemi" bağışladı

Bursalı hayırsever iş adamı Sabahattin Gazioğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesine video endoskopi ve kolonoskopi sistemi kazandırdı.

Bursalı hayırsever iş adamı Sabahattin Gazioğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesine video endoskopi ve kolonoskopi sistemi kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanının bağışıyla BUÜ Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı'na kazandırılan ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sabahattin Gazioğlu'nun gerçek bir hayırsever olduğunu bildirdi.

Gazioğlu'nun üniversiteye birçok kez yardım yaptığını belirten Kaya, "Aletlerimiz bozuldu, onları tamir ettirdi. Yeni aletler aldırdı. Servislerimizin ihtiyaçlarını karşıladı. Hatta bize bir hastane bile yaptı. Yetmedi, hasta yakınları için misafirhane kiraladı. Sabahattin Gazioğlu'nun bazı yardımları bilinir, bazılarını da kimse duymaz. Öyle de bir insandır. Bizim gerçek anlamda büyüğümüz ve sıkıştığımız zaman başvurduğumuz bir hayırseverdir. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Patoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Özkan da bilim dalının Güney Marmara, Kuzey Marmara ve İç Ege'ye hizmet verdiğini hatırlattı.

Özkan, çok fazla hastayla ilgilendiklerini dile getirerek, "Bağışlanan bu aletlerle uzun yıllar en iyi şekilde hizmet vermeye devam edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulum işlemleri tamamen bitirilen video endoskopi ve kolonoskopi sistemi, ünite genelinde hizmet vermeye başladı.

YORUMLAR
500
Çocuk evlerinde kalan çocuklar karate turnuvasından başarıyla döndü Çocuk evlerinde kalan çocuklar karate turnuvasından başarıyla döndü 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı
Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Çocuk, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da hayırsever iş adamı hastaneye 'video endoskopi ve kolonoskopi sistemi' bağışladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da hayırsever iş adamı hastaneye "video endoskopi ve kolonoskopi sistemi" bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement